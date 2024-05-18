中評社北京5月18日電／網評：“姑媽籃球賽”中的鄉村振興文化密碼



旅遊：光明日報 作者：侯珂珂



今年以來，規則新穎、主打快樂、日益規範的“姑媽籃球賽”，讓貴州省黔東南州雷山縣西江千戶苗寨收穫了一波關注。這項由當地少數民族婦女自創的特色運動為更多人所知。



在苗寨，嫁出去的姑娘被稱為“姑媽”。每逢過節，“姑媽”按照習俗回娘家與親人團聚，“姑媽籃球賽”則是在此期間進行的一項賽事活動。球場上，身穿苗族服飾的“姑媽”懷裡抱著籃球，你追我趕，場內場外笑聲不斷。比賽過程中，“姑媽”並不需要嚴格遵守籃球比賽的規則，而是更注重歡樂和團結的氣氛。因此，比賽也被網友們戲稱為“快樂就是唯一規則的籃球賽”。



與熱火朝天的“村超”“村BA”一樣，雷山“姑媽籃球賽”的出圈，得益於本土鄉村文化的創新表達。“姑媽籃球賽”是“姑媽”從傳統走向現代的縮影，以球為媒，把村與村、寨與寨、人與人連接了起來，傳遞了團結、和諧、美麗、歡樂、互助、奮進的品質和精神，詮釋了健康、活力、時尚並存的生活態度。“姑媽”以別樣的風采，將鄉土文化、民族文化、體育文化三者融合，玩出了民族體育新花樣。



比賽間隙具有苗族文化元素的蘆笙舞、身著苗族盛裝的啦啦隊表演的“高山流水”“姑媽科目三”，以及非遺銀飾等特色獎品，都讓“姑媽籃球賽”民族味十足。不難看出，以群眾為主角，看人間煙火、聽歡聲笑語，全民健身的理念方能深入人心，這種沉浸式體育盛宴帶來的正能量也感染著我們每一個人。



一場賽事，不僅傳遞了歡樂，也為鄉村文化振興提供了更多動能，推動地方文化發展繁榮。無論是“姑媽籃球賽”，還是“村超”“村BA”，既是鄉村煙火，又是文明圖景，以美麗鄉村之名，讓體育激發的凝聚力在各地開花結果，更好滿足鄉親們的精神文化需求，也以群眾喜聞樂見的方式釋放鄉土活力，展現出新時代廣大農村群眾多姿多彩的文化生活和愈加堅實的文化自信。

