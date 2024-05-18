中評社北京5月18日電／網評：寶藏小城也能寫好文旅大文章



來源：新華社 作者：王志艶



文旅風吹“熱”了小縣城！



今年“五一”假期游數據顯示，越來越多的下沉市場旅遊目的地受到追捧，訂單增幅逆襲一、二線大城市。一批曾經“冷門”的寶藏小縣城被大眾“看見”，逐漸躋身新熱門。



相比傳統旅遊城市和景區一到假期就上演“人從眾”，資源富集的寶藏小縣城，不擠不貴，氛圍寧靜，可以讓遊客深度體驗當地特色，更好放鬆身心。



曾被“折叠”在地圖裡的寶藏小城“出圈”，這得益於不斷織密的交通網、社交媒體強大的傳播“種草”力、地方文旅部門主動出擊“花式寵客”等。但是，“被看見”只是第一步，寫好文旅這篇大文章，建議至少要在三個方面持續發力。



一是特色要做強。小城想“出圈”，就要有鮮明獨特的標簽，將當地自然、歷史和文化資源融入旅遊產品和服務中，形成獨特的旅遊品牌。比如貴州榕江打出足球聯賽＋民族文化的組合拳，“村超”帶動了當地文體旅商融合發展；浙江安吉以時尚文化＋生態旅遊的模式，打造鄉村咖啡館品牌IP，點燃了鄉村旅遊這把“火”。在“小而美”的基礎上深耕“精而細”，人無我有、人有我特的小城才獨具吸引力。



二是服務要做優。“縣域文旅熱”考驗的是地方的旅遊接待和服務能力。交通是否便利，消費是否放心，訂票是否快捷等等，都可能影響遊客的旅行體驗。扎扎實實練好內功，完善公共服務，優化營商環境，提升管理水平，讓遊客吃、住、行、玩都有好體驗，小城才能贏。

