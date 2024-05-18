廈大台灣研究中心廈門市教研咨政基地揭牌

5月17日上午，“廈門大學台灣研究中心廈門市教研咨政基地”揭牌儀式在中共廈門市委黨校舉行。 中評社北京5月18日電／為深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略、以及《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，進一步打造好“台胞台企登陸第一家園第一站”，廈門大學台灣研究中心和廈門市委黨校將合作建立“廈門大學台灣研究中心廈門市教研咨政基地”，這也是作為教育部人文社會科學重點研究基地，廈門大學台灣研究中心在福建首次聯合地方黨校共同打造的第一家涉台教研咨政基地。



5月17日上午，“廈門大學台灣研究中心廈門市教研咨政基地”揭牌儀式在中共廈門市委黨校舉行。廈門大學新聞傳播學院前院長、海協會原會長張銘清，福建省社會主義學院副院長王岩，福建省社會主義學院中華文化交流處處長卓斌斌，廈門市委統戰部分管日常工作的副部長許毅青，廈門市委黨校常務副校長張穀，廈門市台聯黨組書記、會長張勁秋，廈門市委台辦副主任林彰平，廈門大學台灣研究院副院長季燁，廈門大學台灣研究中心主任陳先才出席，共同為基地揭牌。



“廈門大學台灣研究中心廈門市教研咨政基地”將依托廈門大學、廈門市委黨校以及社會各界科研力量，以研究促實踐，全面總結福建以及廈門對台工作的有益經驗，深入探索兩岸融合發展的可行路徑，使廈門經濟特區繼續當好“龍頭”“窗口”“排頭兵”，在促進祖國統一大業中發揮獨特作用。



合作雙方現場簽訂了《“廈門大學台灣研究中心廈門市教研咨政基地”合作共建協議書》。今後雙方將共同努力，以本基地作為平台媒介，圍繞對台工作，聚焦國家省市中心工作，開發具有福建特色、廈門特色的課題調研、政策研究、課程教學、幹部培訓工作，形成具有國家和地區影響力的咨政成果，為福建建設兩岸融合發展示範區、助力實現祖國統一提供切實可靠的智力支持。

