廈門市委黨校召開學術交流會論兩岸融合發展

市委黨校常務副校長張穀 中評社北京5月18日電／5月17日，“探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區”學術交流會在廈門市委黨校順利召開。研討會由廈門市委黨校和廈門大學台灣研究中心聯合召開，會議邀請到來自北京、上海、天津、安徽、江蘇、四川、廣西、福建等地的40餘位學者暢所欲言、共襄盛舉，圍繞“探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區”為主題，共同探討了兩岸融合發展的重點難點問題，為拓寬兩岸融合發展的福建以及廈門實踐提供新思路。

領導致辭



會議伊始，市委黨校常務副校長張穀作熱情洋溢的致辭，代表市委組織部長、市委黨校校長郭學斌同志對本次參會的領導和嘉賓表示誠摯的歡迎，向大家簡要介紹廈門經濟特區和廈門市委黨校的基本情況。本次學術交流會是進一步貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》以及習近平總書記對廈門提出的促進兩岸融合發展重要指示要求的具體行動，將有助於我們深刻把握新時代黨解決台灣問題的總體方略，積極推動兩岸融合發展示範區建設，努力推動廈門打造“台胞台企登陸第一家園第一站”。



廈門大學台灣研究中心主任陳先才強調，深化兩岸融合發展的根本是實現兩岸同胞的親情和福祉，促進兩岸同胞的心靈契合，實現兩岸同胞的對美好生活的共同向往。福建是探索兩岸融合發展新路的橋頭堡，要貫徹落實中央意見，既要依靠惠台政策的實施，也離不開學界和社會各界的積極建言和集體智慧。



廈門市台聯黨組書記、會長張勁秋指出，廈門一直以來充分發揮對台戰略支點作用，堅持暢通經貿合作、鑄牢親情紐帶，引才引智，是聯繫兩岸同胞的橋梁紐帶。近年來，廈門著力做好“通惠情”文章來促進兩岸同胞融合發展，既重視兩岸融合發展具體實踐，也正視和回應目前在兩岸融合發展中所面臨的問題與挑戰。

