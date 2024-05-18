以色列戰機空襲約旦河西岸城市傑寧

中評社北京5月18日電／以色列軍方17日晚發表聲明說，以軍戰機當天向約旦河西岸城市傑寧一難民營發動空襲。



新華社報導，以軍近期很少出動戰機對約旦河西岸實施空襲，以色列多家媒體用“罕見”形容此次空襲。巴勒斯坦衞生部當天發佈消息說，此次空襲造成1名巴勒斯坦人死亡，另有5人受傷。



以色列軍方當天早些時候發表聲明說，以北部靠近黎巴嫩邊境地帶遭到70多枚來自黎巴嫩的火箭彈襲擊，造成2人受傷，其中數十枚火箭彈被攔截。據以色列媒體報導，火箭彈襲擊在以北部地區引發大火。以國防部長加蘭特當天在以黎邊境地帶進行安全評估時表示，以色列將“為所有可能性和選擇做好準備”。



另據黎巴嫩消息人士17日表示，以軍當天向黎巴嫩西貝卡地區發射兩枚導彈，其中一枚導彈擊中一輛汽車，造成1人死亡、2人受傷，死者為巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在黎巴嫩的一名指揮官。哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅隨後發表聲明，證實其指揮官沙哈比勒·賽義德在以軍襲擊中身亡。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，黎巴嫩真主黨聲援哈馬斯，其武裝人員多次向以色列境內發射火箭彈和炮彈，以軍則還以空襲和炮擊。據聯合國人道主義事務協調廳數據，本輪以黎衝突已造成8.2萬黎居民流離失所。以色列方面說，衝突造成以北部邊境8萬居民逃離家園。