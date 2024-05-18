加沙地帶北部傑巴利耶地區激戰不斷

中評社北京5月18日電／據央視新聞：當地時間17日，以軍繼續在加沙地帶北部傑巴利耶地區的軍事行動。以色列媒體稱，近期在傑巴利耶的戰鬥是本輪衝突爆發以來“最激烈”的戰鬥之一。



當地時間17日，以色列國防軍發布通告，稱在過去一周中，以色列陸軍第7裝甲旅在加沙地帶北部傑巴利耶地區的近距離戰鬥中，打死約60名巴勒斯坦武裝人員。以軍還發動數十次空襲，炸毀多個目標。以軍傘兵旅也在傑巴利耶地區展開行動，發現了一個儲存有火箭彈和炸藥的倉庫，並在附近的一個避難所內抓捕了20名武裝人員。



根據以色列當地媒體援引以色列軍方人士的消息，近期在傑巴利耶地區進行的戰鬥，是本輪巴以衝突爆發以來最激烈的戰鬥之一。目前以軍的行動主要集中在傑巴利耶難民營的腹地。由於難民營內有許多窄巷，給以軍坦克等裝甲車輛的行動造成阻礙。巴勒斯坦武裝人員藏身地面建築和地下隧道，不斷向以軍發動襲擊。



17日，哈馬斯發布該組織武裝人員近期在傑巴利耶和拉法東部打擊以軍作戰部隊的視頻。視頻顯示，哈馬斯武裝人員通過伏擊的方式，使用反坦克武器對以軍坦克和推土機發起了多次攻擊。



另外，當地時間17日，以軍發布聲明稱，當天深夜以軍戰機對巴勒斯坦約旦河西岸城市傑寧發動空襲，造成1人死亡、5人受傷。有消息稱，死者為巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）在傑寧地區的軍事指揮官之一。

