韓國瑜靠舉手表決突圍　郭正亮：有高人指點

中評社台北5月18日電／17日“國會”改革五法表決大戰，朝野從早到晚衝突不斷，藍綠“立委”共6人掛彩送醫。民進黨先使出攻城計，從四面八方試圖攻占主席台，藍營則死守主席台並保護“立法院長”韓國瑜，最終民進黨改以不斷要求重付表決方式拖延議事，後來“立法院長”韓國瑜宣布12點散會，21日院會繼續表決。對於昨日“國會”衝突，前“立委”郭正亮指出，院長韓國瑜宣布用“舉手表決”是很重要的一步，讓藍委人牆不會散掉，代表韓當時就是一定要過關，這背後有高手指點。



中時新聞網報導，郭正亮昨在政論節目《頭條開講》表示，韓國瑜昨在院會宣布採用“舉手表決”這非常重要，因為如果藍委要回到座位用表決器投票，就無法用人牆把韓國瑜保護在裡面，一定要有人牆，讓韓國瑜宣布表決、讓議事人員可以宣讀條文、清算人數，若要回座位，人牆就會散掉，這代表韓國瑜一定要過關。



郭正亮指出，舉手表決加人牆這一招，就是前“立法院長”王金平經常在玩的，“總算有高手跟他講了”，本來會擔心韓漏掉這件事，讓人牆散掉，那高手是誰也不必多猜，反正這個策略是對的。宣讀條文、表決、議事人員點人數，人牆可以佔著不走。



郭正亮也說，以前王金平時代留下的傳統，就是“‘立法院長′所在之處，就是主席台”，民進黨“立委”想衝進去，就是想占領主席台，但這沒有用，因為王金平那時候就做了法律解釋，“議長所在之處就是主席台”，當時大家都接受了。這一場衝突是“國民黨的成年禮”，終於轉大人了，不然都被當成是病貓。