立院衝突　朱立倫籲賴清德：不要當家還要鬧事

中評社台北5月18日電／“立法院”會昨進行“國會”改革法案三讀爆發朝野全武行，國民黨主席朱立倫今上午出席雲林縣黨部主委張嘉郡布達典禮表示，“國會”改革法案每一項的主張都是現代民主國家、也是民進黨過去在野時候長期的主張，如今卻暴力阻擋，還想要號召學運或群眾，這是全世界民主之恥與笑話，呼籲民進黨懸崖勒馬。



中時新聞網報導，朱立倫表示，他譴責民進黨的暴力、無法無天，試圖攻占主席台，還禁錮“國會議長”、打警察、攻擊“立委”。



他說，昨天要通過的是“國會”改革法案，不管是調查權、“總統國情報告”入法、人事的透明聽證權，每一項主張都是西方民主國家所接受，也是民進黨過去在野時候長期的主張。民進黨執政完全放棄理想，只想掩蓋過去的種種弊端，讓不公不義無法被揭露出來。



他呼籲賴清德主席，不要用傲慢的心態，“當家還要鬧事”，還想要號召學運、群眾，這可能是全世界民主之恥，民主的笑話。



他希望民進黨懸崖勒馬，希望520新“總統”上任後是一個民主進步的社會，而不是一個民主暴力的社會。



對於民進黨“立院”團總召柯建銘抨擊韓國瑜、傅崐萁、黃國昌狼狽為奸、台灣歷史罪人，朱立倫反批，無法無天的是柯建銘及民進黨的“立委”，還有很多攝影機拍不到的地方，比如把院長韓國瑜禁錮在院長室內，國民黨以前敢這樣對游錫堃或蘇嘉全嗎？希望大家彼此尊重。



“立委”張嘉郡表示，以前國民黨是少數黨在抗議的時候，柯建銘覺得理所當然，現在反過來現在發生他身上卻完全無法接受，還煽動學生到議場去抗議，這是他自我心態上可能要調適，“為什麼柯建銘總召自己可以做的事情，在傅崐萁總召、跟黃國昌總召身上就是錯的呢？”