藍委批民進黨帶風向　喊話賴清德說清楚

中評社台北5月18日電／“立院”昨爆發多波肢體衝突，場面混亂。國民黨團書記長洪孟楷強調，“國會”改革是過去民進黨在野的主張，過去8年卻不做，如今終於進到修法階段卻遭到民進黨惡意衝突。他批評，昨日黨團協商也遭到民進黨否決，現在還在帶風向。藍委羅廷瑋則說，民進黨可以不同意國民黨的主張，但在民主制度下，不應以杯葛、抹黑、造謠的方式阻撓“國家”改革。



中時新聞網報導，洪孟楷強調，“國會”改革是過去民進黨在野的主張，但遺憾的是，過去8年一黨獨大卻沒做，如今真的能進到修法階段，卻又遭受民進黨惡意暴力衝突衝撞跟推擠。昨天至少有9波大衝突，從6點半到午夜12點，造成議場設備毀損、人員受傷，難道是民進黨跟準“總統”賴清德要給“國人”的交代？



洪孟楷指出，昨天民進黨團也有提出再修正動議，也有民進黨、國民黨、民眾黨版本併案表決，第22條也通過民進黨版本，因此現在民進黨還要惡意議事杯葛，當家鬧事是最不應該的，無法引起共鳴，更罔顧過去召開3次公聽會，委員會44次散會動議更是民進黨所提。



洪孟楷續指，甚至昨天“立法院長”韓國瑜試圖提出黨團協商，提出每黨團派3位代表大體討論，1位逐條討論，都被民進黨否決。民進黨現在還在試圖帶風向，惡意攻擊，先動手就是不對，就要負起完全責任，要求民進黨團與賴清德好好說明清楚，不要試圖魚目混珠。



另外也傳出羅廷瑋嗆聲民進黨團幹事長吳思瑤“妳那麼老了給我閃邊”，羅廷瑋澄清，他並未向吳思瑤提及任何有關“年齡”或“閃開”的字句，當時是在跟她討論議事規則與插隊的事情，並不是叫她“阿姨”，相關影片經過剪輯直接斷章取義，呼籲大家勿信假訊息。

