北京今起下調個人住房公積金貸款利率

中評社北京5月18日電／據北京日報：5月18日，北京住房公積金管理中心工作人員稱，北京住房公積金貸款已執行新利率，下調了0.25個百分點。目前，5年以下（含5年）首套個人住房公積金貸款利率調整為2.35%，5年以上調整為2.85%。



5月17日，中國人民銀行發布《關於下調個人住房公積金貸款利率的通知》，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。5月18日，北京已開始執行新的住房公積金貸款利率。



北京住房公積金管理中心工作人員表示，對於2024年5月18日前已經發放的個人住房公積金貸款，仍執行原個人住房公積金貸款利率標準，自2025年1月1日起執行調整後的個人住房公積金貸款利率標準。對於2024年5月18日前已受理未放款的和2024年5月18日（含）後受理的個人住房公積金貸款，執行調整後的個人住房公積金貸款利率標準。



其中，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%和3.325%。



工作人員還表示，貸款人無需另外申請，貸款利率會自動下調，若貸款人不更改每月還款金額，則會自動計算為多還本金，少還利息。



據記者測算，以貸款金額100萬元、貸款年限30年的首套房為例，如採用自由還款方式，利率調整前最低還款金額為3834元，調整後最低還款金額為3680元，每月少還154元。如採用等額本息還款方式，利率調整前最低還款金額為4270.16元，調整後則為4135.57元，每月可少還134.59元。