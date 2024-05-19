台灣最南端鵝鑾鼻舉辦山青海闊音樂會

山青海闊音樂會現場，背景為“墾丁公園”最高峰大尖山 中評社墾丁5月19日電（作者 陳雅婷）在台灣最南端的“墾丁國家公園”迎來成立40周年的璀璨時刻，昨(18)日下午五點在台灣最南端鵝鑾鼻公園草原上舉辦“山青海闊-燈塔草地音樂會”。此次活動既是對“墾丁國家公園”豐富歷史與成就的慶祝，也彰顯了對海洋保育的深刻承諾。



這場音樂會匯聚了千餘名來賓，包括“內政部國家公園署”署長陳茂春、“墾丁國家公園”管理處處長陳乾隆與南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男等。在蔚藍天空與蒼翠山巒的環繞下，台灣獨奏家交響樂團的每一個音符都彷彿在述說海洋的故事，與墾丁的自然美景和諧共鳴。



音樂會指揮蕭邦享老師，是一位具有深度與細膩詮釋力的指揮家，他的熱情與生命力不同凡響的熱情與生命的指揮家。他今次精心選擇的曲目涵蓋了與海洋主題相關的經典交響樂與現代創作，每一首樂曲都巧妙地融合了墾丁的自然環境與文化特色，不僅提供了聽覺盛宴，也是一場深具教育意義的展示，讓參與者更加理解並重視海洋生態的保護。



音樂會還特別邀請了墾丁出生的金獎爵士創作女歌手薛詒丹老師獨唱，她演唱了《彩虹之上》、《You Raise Me Up》、《聽海》及《若是到恆春》等歌曲。



林富男對“墾丁國家公園”成立40週年，以音樂會方式來詮釋歷史人文及土地與海洋生態保育的成就表示讚美。尤其對音樂會曲目的安排讚賞有加，他認為這些精選的樂曲完美配合了活動主題，將“墾丁國家公園”的美景與保育訊息巧妙融入音樂之中，有效地提升了公眾對這場音樂會的評價，並突顯了其在推動地區文化與旅遊發展中的重要作用。



主辦單位陳乾隆處長表示，籌辦這次活動主要強調墾管處在生態保育及文化保存方面的重要角色，他提到墾丁不僅是台灣的自然寶庫，更是國際生態旅遊的重要目的地，透過這樣的活動旨在表徵自然之美，更要促進公眾對環境保護的認識與參與。



音樂會還彰顯墾管處與各界的合作，包括學者、本地居民、旅宿及潛水業者、保育志工等，這種跨界合作是墾丁成功保護珊瑚礁生態的關鍵，也是該處在環境教育方面所作出努力的一部分。



“山青海闊-燈塔草地音樂會”不僅是一次慶典，更是一次教育與啟發的機會，它讓每一位參加者都深刻體會到音樂與自然之間的和諧共鳴。透過這樣的活動，“墾丁國家公園”不僅慶祝成立四十周年，也向世界證明了其在文化推廣與環境保護上的持續努力與成就。

