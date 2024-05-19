快評：可從三方面觀察賴就職演說兩岸論述

中評社快評/賴清德明天將發表備受關注的就職演說，其中兩岸論述尤為關鍵，是各方關注的焦點之一，因為這是觀察未來四年民進黨執政當局兩岸路線、研判台海形勢的重要指標之一。在此之前，賴清德團隊昨日提前釋出520就職演說4項元素“穩健、自信、負責任、團結”，從中還看不出對兩岸關係論述的方向。



其實今年1月13日賴清德在2024選舉中勝選之後，未來兩岸關係的走向就備受關注，普遍對賴主政後的兩岸路線和兩岸關係的發展，持悲觀、質疑、焦慮的看法，認為未來幾年兩岸關係的發展充滿變數、不容樂觀。但也有不少人有所期待，因為兩岸關係和平穩定發展畢竟是台灣主流民意。尤其近期大陸釋放一系列善意之後，台灣各方普遍期待賴清德抓住契機，在就職演說中作出善意回應，重啟兩岸良性互動新局。



我們認為，可以從三個層面來觀察賴清德就職演說的兩岸論述：



第一，對兩岸的性質有否或如何論述？這是關鍵。這方面是比蔡英文更退步，還是更激進？是更明確，還是還模糊？對近期大陸的一系列善意有否回應？



第二，對兩岸具體的交流事務有何宣示或表述？包括有否或如何回應台灣各方有關開放兩岸觀光旅遊的訴求？



第三，是否完全配合美方的需要，或傳遞出什麼訊號？



可以看出，各方都高度期待賴的演說能夠回應主流民意的訴求，兩岸論述有助開啟兩岸新局，但又普遍存在不確定感，不敢有過高的期待，希望不要太讓人失望。

