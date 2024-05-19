这件西汉华服高定“时髦单品”仿制成功

這是湖南博物院院藏文物印花敷彩紗直裾絲綿袍（原文物）。（受訪者供圖） 中評社北京5月19日電／据新华社报道，记者18日从湖南博物院获悉，湖南博物院联合南京云锦研究所，历时两年多成功完成了印花敷彩纱直裾丝绵袍的仿制工作，这是2000多年前，西汉辛追夫人衣柜中的“时髦单品”。



印花敷彩纱直裾丝绵袍出土于马王堆一号汉墓，是辛追夫人生前最喜爱的服饰之一。其面料为印花敷彩纱，里、袖、领、缘为绢，內絮丝绵，是目前世界上发现最早的印花与彩绘相结合的丝织品。一号墓竹笥共出土3件印花敷彩纱丝绵袍，其款式基本相同。



上身能展现“迷人身姿”是这款衣服受欢迎的原因之一。“这种直裾款式的袍服很受汉代妇女喜欢。”湖南博物院藏品保护中心副主任董鲜艳介绍，印花敷彩纱丝绵袍虽为绵袍，但衣服主体为纱，上身轻盈。直裾袍的袍摆通过斜裁技术，经多角度处理后，使摆底呈现出喇叭状，让人的身姿更显优美。



除了款式时尚外，这款衣物上的纹样也很精美。据瞭解，印花敷彩纱的装饰方法极为繁复，纱料上的花纹需用印花和彩绘两种方法製作。花纹主要是藤本植物的变形纹样，有枝蔓、蓓蕾、花穗、叶芽等，色彩有朱红、粉白、蓝黑、蓝灰等。



专家推测，枝蔓部分的印纹细密、分布均匀、交叉处有明显断纹，说明这是用镂空版印制而成。而花、叶及蓓蕾部分的纹样各不相同，色彩有浓有淡，应是手工一笔一笔画上去的。



“这么大幅的面料依次进行印染和描绘，其难度和所用工时可想而知。”马王堆汉墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣说，印花敷彩纱应是汉代贵族流行的时装面料，这种将印花与彩绘相结合的工艺用在丝织物面料上，在我国尚属首次发现。它的面世，证实了文献记载的有关“画衣”“画文”的可靠性，反映出汉代印绘加工技术的高超，也是中国古代涂料印染方面的杰作。

