從全國旅遊發展大會看我國文旅市場前景

南京雲錦研究所文物修復部主任楊冀元（右二）在湖南博物院交付仿製品。（受訪者供圖） 中評社北京5月19日電／據新華社報導，旅遊業是事關國計民生的重要行業。



全國旅遊發展大會5月17日在京召開，這次會議是黨中央首次以旅遊發展為主題召開的重要會議。



選擇此時召開這一會議別有深意。



看過去，改革開放特別是黨的十八大以來，我國旅遊發展步入快車道，旅遊業從小到大、由弱漸強，日益成為新興的戰略性支柱產業和具有顯著時代特徵的民生產業、幸福產業。



品今朝，我國已形成全球最大國內旅遊市場，成為國際旅遊最大客源國和主要目的地。從進“淄”趕“烤”的盛況，到“爾濱”冰雪的奇緣，再到天水麻辣燙的滾燙……人們用動感的身影證明：旅遊已是小康社會人民美好生活的重要內容。



全國旅遊發展大會的召開，指引我國旅遊業高質量發展，描繪出“詩和遠方”的壯美前景。



這是旅遊為民的使命——



隨著經濟發展和人民群眾生活水平不斷提高，以觀光為主的旅遊已不能滿足人們的需求。



目前，我國共有A級旅遊景區1.57萬家，其中5A級景區339家；共有國家級、省級旅遊度假區854個。旅遊景區數量不斷增加，類型更加多元，市場規模增長，成為我國旅遊發展的“基本盤”。

