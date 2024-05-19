川渝攜手傳承留法勤工儉學運動紅色基因

中評社北京5月19日電／據新華網報導，在四川省文物局、重慶市文物局指導支持下，川渝地區留法勤工儉學運動紅色資源保護傳承聯盟18日在四川廣安市舉辦的“5·18國際博物館日”川渝主會場活動上成立。



20世紀初，一大批胸懷抱負的中國青年學子，遠渡重洋到法國勤工儉學，尋求救國救民真理。川渝地區是留法勤工儉學運動重要人才輸出地，湧現出一大批為黨的革命事業作出卓越貢獻的傑出代表，為今天的巴蜀大地留下了寶貴的革命文物資源。一處處舊址、一件件實物，見證著理想和信念，訴說著中法兩國教育交流史上的佳話。



據瞭解，川渝地區留法勤工儉學運動紅色資源保護傳承聯盟由重慶巫山李季達陳列館和四川廣安鄧小平故居陳列館共同發起，共吸納聶榮臻元帥陳列館、陳毅紀念館、趙世炎烈士紀念館、吳玉章故居陳列館、劉伯堅紀念館等16家川渝地區相關主題紅色博物館、紀念館和革命舊址管理機構作為成員單位。聯盟旨在搭建交流合作平台，實現資源共享，共同推動紅色資源保護、藏品互通共享、價值研究闡釋、聯展巡展、人才交流，並致力於推出一批文創產品、研學活動等品牌項目。



四川省文物局二級巡視員李蓓表示，四川將以聯盟成立為新起點，傳承紅色基因、賡續紅色血脈，強化區域協作，共同加強川渝地區留法勤工儉學運動紅色資源保護傳承，持續深化川渝地區在革命文物資源調查、價值研究、文物保護等領域的合作，用心用情把紅色資源保護好、管理好、運用好。