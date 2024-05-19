“2024塞爾維亞中國電影周”開幕

4月11日，在英國倫敦，兩名工作人員經過中國電影節宣傳板。（來源：新華社） 中評社北京5月19日電／據新華網報導，“2024塞爾維亞中國電影周”18日在塞爾維亞首都貝爾格萊德開幕，塞爾維亞各界人士及中方代表等近百人出席開幕式。



中國駐塞爾維亞大使李明在開幕式致辭中表示，中塞兩國有著跨越時空的深厚情誼，文化交流是中塞友誼的重要紐帶。南斯拉夫經典電影《橋》《瓦爾特保衛薩拉熱窩》在中國可謂家喻戶曉。相信通過此次中國電影周活動，塞爾維亞民眾將更加深入地瞭解中國，感受中國文化魅力，有助於增進兩國人民之間的友誼與合作。



塞爾維亞文化部部長助理布拉戈耶維奇表示，在兩國領導人的引領下，塞中關係提升至歷史最高水平，成為加強兩國各領域合作的基礎。此次中國電影周是獻給塞中命運共同體的一場慶典。



“2024塞爾維亞中國電影周”由中國國家電影局、中國駐塞爾維亞大使館和塞爾維亞文化部聯合主辦，中國電影頻道、貝爾格萊德中國文化中心及塞爾維亞電影中心共同承辦。活動將持續至5月24日，其間將在貝爾格萊德和塞爾維亞第二大城市諾維薩德展映《封神第一部：朝歌風雲》《長安三萬里》《八角籠中》《我愛你！》《消失的她》等5部中國優秀影片。當天開幕式上放映了《封神第一部：朝歌風雲》。