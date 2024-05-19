斯洛伐克總理術後意識清醒　病情仍然嚴重

中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，當地時間5月18日，斯洛伐克衛生部長多林科娃在新聞發布會上表示，總理菲佐在17日進行了第二次手術之後，病情已穩定下來，但仍然嚴重。



副總理兼國防部長卡利尼亞克補充說，菲佐在手術後意識清醒，本周末兩天，總理仍將面臨出現並發症的“巨大風險”。此外，其目前的身體狀況尚不允許轉院至首都布拉迪斯拉發。



菲佐15日在斯洛伐克特倫欽地區遭槍擊受傷。槍手為一名71歲男性，已被警方控制。菲佐隨後被直升機送往班斯卡－比斯特裡察一家醫院接受治療。