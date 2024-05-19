西方供烏遠程武器　俄批無準備對話

左圖：烏軍新兵在頓涅茨克一個訓練場參加軍事演練。＼路透社；右圖：烏軍12日發射導彈襲擊別爾哥羅德居民區，導致一棟10層居民樓坍塌。＼法新社 中評社北京5月19日電／據大公報報導，拉夫羅夫18日在出席俄智庫外交和國防政策委員會會議時表示，俄羅斯願意與西方進行對話，包括討論安全和戰略穩定問題，但對話不應基於實力地位和排他性，而是應該基於平等和對彼此利益的尊重。他表示，以美國為首的西方並沒有放棄其在理論層面上宣稱的“讓俄羅斯遭遇戰略失敗的目標，包括但不限於軍事失敗”。



美國國務院4月下旬證實，美國已提供射程達300公里的遠程陸軍戰術導彈系統（ATACMS）給烏克蘭。



俄軍10日動用航空兵、大炮、步兵和裝甲車，越過邊境向烏克蘭第二大城市哈爾科夫發起進攻。戰爭研究所（ISW）的數據顯示，俄軍這一周佔領了278平方公里土地，是2022年底以來最大斬獲。法新社援引哈爾科夫州政府消息稱，該州已有近萬民眾緊急撤離。



烏軍導彈襲俄邊境居民區



普京17日指出，由於烏軍不斷炮擊別爾哥羅德等俄邊境地區，並以市中心和居民住宅區為目標，導致多名平民死亡，因此哈爾科夫地區當前發生的情況，責任完全在基輔當局。“我曾公開說過，如果這種情況繼續下去，我們將不得不建立一個安全區。這就是我們正在做的。”



烏方早前表示，他們“合法打擊”別爾哥羅德地區的煉油廠等軍事目標。俄緊急情況部稱，烏軍12日使用“圓點－U”戰術導彈、RM－70“吸血鬼”火箭炮襲擊了該市一個居民區，導致一棟10層居民樓坍塌，至少15人死亡。



針對俄軍在哈爾科夫的猛攻，烏國防部長烏梅羅夫17日表示，哈爾科夫前線局勢困難，但“已得到控制”，同時繼續向西方喊話索要更多武器。烏總統澤連斯基當天承認，烏軍已從其他地區抽調兵力，派往哈爾科夫地區。



烏總統向布林肯索“愛國者”



澤連斯基稱，雖然俄軍只沿著烏克蘭東北邊境推進了5至10公里，但這可能只是更廣泛攻勢的“第一波”。他指出，烏克蘭現有的防空系統只是所需的約25%，需要“120至130架”F－16戰機或其他先進戰機，才能平衡俄羅斯的空中優勢。美國國務卿布林肯14日到訪基輔時，澤連斯基當面向他索要“愛國者”防空系統，僅哈爾科夫就需要至少兩套。

