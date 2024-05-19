第十六届“香港杯”外交知识竞赛決赛举办

（圖源：新華社） 中評社北京5月19日電／据新华社报道，第十六届“香港杯”外交知识竞赛決赛暨颁奖典礼18日在港举办。今年竞赛以“担当时代重任 涵养世界情怀”为主题，吸引了全港263所中小学近7万人报名参赛。



“香港杯”外交知识竞赛由外交部驻香港特别行政区特派员公署与香港特区政府教育局、香港明天更好基金联合主办，自2007年开办以来，已成为面向香港青少年的公共外交品牌活动。



香港特别行政区行政长官李家超致辞表示，中国特色大国外交始终维护国家主权、安全、发展利益，为推动构建人类命运共同体发挥重要影响力，彰显大国之风。希望每一位香港青少年都能深入瞭解国家国情、历史、文化，深刻认识世界和国家发展大势，锤炼过硬本领，在变局中激发创新创造活力，为国家和香港的发展作出贡献。



外交部驻香港特别行政区特派员公署特派员崔建春致辞表示，新一代香港青年欣逢盛世、大有可为，面临的广阔发展机遇来自三个“新”：国家新征程、香港新阶段、外交新作为。他勉励香港青年做爱国爱港的先锋队，做香港由治及兴道路上的生力军和中外人文交流的排头兵，並期待香港各界人士引导广大香港青年在奋斗中建功立业。



经过激烈角逐，仁济医院王华湘中学勇夺总決赛精英赛金奖，沙田培英中学和拔萃女书院获得银奖，明爱屯门马登基金中学和赵聿修纪念中学获得铜奖。来自拔萃女书院的邓伯雯同学荣获“最佳台风奖”。获奖学生表示，通过参加竞赛进一步增強国民身份认同感和民族自豪感，立志发挥所学所长参与国家建设和发展。



沙田培英中学学生虞荣昇说，这是他第二次参加決赛了，收获了成长与进步。他表示，在日常与外国友人的交往中，能运用自己积累的外交知识讲好香港故事，为此深感自豪，希望香港青年的声音可以传得更响更远。