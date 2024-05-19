紀錄電影《同學們》在港舉辦觀影會

（圖源：新華社） 中評社北京5月19日電／據新華社報導，香港嶺南大學與鳳凰衛視17日在嶺南大學舉辦紀錄電影《同學們》香港觀影會。



此次活動吸引一眾內地及香港的專家學者、學生等出席觀賞，並在研討環節就如何從歷史中汲取經驗、傳承和發揚愛國精神，進行交流。



據介紹，該電影以華南地區教育抗戰史為題材，講述抗日戰爭時期，以嶺南大學、國立中山大學等為代表的多所華南學校，在逆境中為延續教育，師生們冒著炮火長途跋涉遷移到粵北辦學的故事。影片在韶關、雲浮、廣州、香港、澳門及台灣等地實景拍攝當年受抗戰影響的華南學校舊址及各校現狀，並對當年的親歷者或其家人進行專訪。



香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震出席活動致辭表示，相信《同學們》這部紀錄電影能引起社會對華南教育歷史的關注，引發對先輩師生的緬懷與紀念，激勵一代又一代中國人珍惜時光、發奮努力。



嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬致辭表示，電影《同學們》香港觀影會選擇在嶺大舉辦，意義非凡。通過電影讓嶺大學生深入瞭解及認識學校歷史，特別是在抗日戰爭時期，嶺大師生共赴國難、教育救國的故事和精神，讓嶺大學生以身為“嶺南人”而感到驕傲。



在研討環節，一眾專家學者表示，當年烽火逆行的多所學校現今已發展成為一批具有廣泛學術影響力的一流學府，繼續為各領域培育人才。