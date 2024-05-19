來中國看大熊貓！韓國赴華游持續火熱

（圖源：央視新聞） 中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，進入5月份，韓國遊客赴華跟團游快速升溫，多家旅行社紛紛推出套餐產品，預訂量出現了大幅增長。



記者走訪了韓國首爾的一家旅行社，看到中國事業部的員工都在忙碌地整理客戶信息、接待客戶咨詢等。特別是上月初，大熊貓福寶返回中國後，這家旅行社首家推出三個熊貓主題旅遊套餐，遊客可以根據不同套餐參觀兩到三個大熊貓保護基地，並體驗四川特色美食，包含成都、西安等周邊城市游，熊貓游套餐價格約合人民幣4000元至7200元不等。雖然價格不菲，但咨詢出游的顧客絡繹不絕。



韓國某旅行社中國事業部負責人 房起榮：首次推出近距離觀看熊貓的中國四川省旅遊產品，“熊貓游”套餐上線已過一個月，有800名顧客預約，與其他中國旅遊產品相比，一個月內銷量增長了200%。



最近，韓國遊客赴華旅遊需求不斷高漲。據韓國一家大型旅行社發布的數據，5月赴華跟團游的預訂量同比暴漲608%。張家界、杭州、桂林等自然風景優美的地區成為韓國遊客赴華旅遊的首選，長白山也成為韓國登山愛好者的旅遊目的地。暑期臨近，海南、內蒙古等一些熱門路線7月份的名額已被預訂一空。



伴隨韓國赴華旅遊需求快速提升，各家航空公司正在陸續恢復此前中斷的航線。近期，大韓航空時隔四年多恢復了仁川至鄭州、張家界的航班，韓亞航空將從本月下旬開始恢復仁川至重慶、西安等地的航線，多家航空公司也陸續恢復青島、海口、石家莊等旅遊熱門目的地的直通航線。