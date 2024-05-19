中國電動汽車在中東備受青睞

這是4月24日拍攝的廣州廣汽埃安新能源汽車焊裝車間。（圖源：新華社） 中評社北京5月19日電／據新華社報導，作為傳統產油區，中東地區不少國家近年來對新能源汽車的認知發生明顯變化。特別是隨著環保意識不斷增強、政府政策鼓勵引導，新能源汽車在中東國家的銷售增長明顯。其中，中國製造的電動汽車憑借高配置、高性價比，受到越來越多中東地區業內人士和普通消費者青睞。



在約旦，中國品牌電動汽車銷量不斷上漲。約旦自由區投資者委員會汽車行業代表納賽爾告訴新華社記者，2019年，從約旦重要汽車進口地的扎爾卡自由區清關的中國新能源車衹有72輛，2022和2023年分別增至12820輛和33386輛。今年1月和2月達到6643輛。納賽爾分析，促使更多約旦民眾選擇電動汽車的主要原因是使用成本低。



在埃及，截至2024年3月，家用電動汽車上牌數量為4826輛，其中今年第一季度上牌數量超過1400輛，顯示較快的增長勢頭。從事電動汽車銷售的穆尼爾表示，當地人更喜歡中國產電動汽車，因為這些車輛配置好、性價比高、保養成本低。



在海灣地區，阿聯酋大約8年前開始與中國新能源車企對接，是最早引進中國電動汽車的國家之一。杜拜汽車經銷商法爾扎德說，中國品牌電動汽車質量高、技術先進，適應當地各種路況和氣候條件，近兩年來備受當地人喜愛。



分析人士認為，由於不少中東國家政府紛紛推出電動汽車推廣計劃，加快了市場成長。例如，阿聯酋政府提出了到2050年，電動汽車保有量占比達到一半的目標，積極推動運輸部門減少對傳統能源的消耗。埃及也通過降低關稅、鼓勵研發等措施，大力發展電動汽車產業。



在這種背景下，業內人士普遍看好中國品牌電動汽車在中東的銷售前景。



阿聯酋經濟學家賈比拉認為，中國品牌電動汽車的質量和競爭力已超越歐美電動汽車，今後兩年在阿聯酋的銷量將增長30%。阿布扎比汽車經銷商塔季介紹，中國品牌電動汽車適應性強，品牌和款型更多樣，且在阿聯酋各地都設有展廳、經銷點和維修保養中心。