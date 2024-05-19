中評社北京5月19日電／網評：感悟文化之美，汲取向前之力



來源：光明日報 作者：常 樂



一片竹簡中書寫著歷史的記憶，一座古建築中承載著人類文明，一件文物中賡續著中華文脈……近年來，越來越多的人們在博物館、文化遺產地等流連“打卡”，探尋文明足跡，讀懂中國發展。



近日，由中央網信辦主辦的2023中國正能量網絡精品征集展播活動結果揭曉，550件網絡正能量精品脫穎而出，其中不乏講述中華優秀傳統文化的精品內容，既有歷史的厚重感也充滿著現代科技感，進一步增加了人們對傳統文化的熱愛，也滿足了人民日益增長的精神文化需求。



瞭解中華文明，感知生生不息的力量。文物和文化遺產承載著中華民族的基因和血脈，無論是《什麼是三星堆？》裡展現的燦爛古蜀文化，還是《【何以中國】世界遺產＠中國丨良渚古城》探尋五千年前良渚先民的美食基因；無論是“簡牘中國”網絡主題活動中千年簡牘記載的時代風貌，還是《文脈春秋》中梳理國家歷史文化名城的文化脈絡……在這些作品中，衣食住行有了最初的形態，生動而具體的歷史沉澱中流淌著一脈相承的文化，也與我們的日常產生著密切的聯繫。一磚一瓦間是光陰的痕跡，一筆一畫中皆是歷史的回聲。



科技加持，讓傳統文化走入千家萬戶。在這些作品中，《山西古建築檔案》《傳統村落萬里行》《“國寶畫重點”文博報導專欄》《尋古中國》《大運會遇上三星堆！超燃國風MV太安逸了》……以視頻、圖片、活動的形式，讓思想、藝術、技術完美融合。人們通過這些作品，在一眼千年的震撼中更深刻地感悟中華文明。當“收藏在博物館裡的文物”“陳列在廣闊大地上的遺產”“書寫在古籍裡的文字”活起來，就如縷縷陽光撒向大地，讓更多人接觸到並愛上傳統文化，實現薪火相傳、代代守護。

