中評社北京5月19日電／網評：年輕人“整頓”相親角，帶來新風尚



來源：光明日報 作者：黃 帥



最近，“年輕人開始整頓相親角”的話題頗為流行。據封面新聞報導，在四川成都人民公園的相親角，年輕人給出的相親思路，與老一輩人很不一樣。“本人愛好b站、徒步、寵物和園藝，尋求志同道合伴侶”“本人160cm，可愛無敵美少女”“本人男，喜歡自駕吃貨一枚”……可見，年輕人們越來越注重三觀、興趣愛好方面的契合。無獨有偶，在上海、北京等地，也出現了類似的現象，年輕人對於相親問題，明顯有更加個性化的看法。



傳統的相親很看重雙方的物質條件：家庭背景、教育背景、父母職業乃至工作有沒有編制……這些因素都非常現實，卻也讓不少參與相親的年輕人，感覺自己不是在找對象，而是在菜市場上挑挑揀揀，既感到不悅也毫無愛情的浪漫可言。而新一代的相親觀念有很大不同，他們把興趣愛好是否一致看得很重，特別是一些小眾愛好者，更希望找到同好。



年輕人提出的新觀念，打破了不少人對於相親的刻板印象。倒不是說年輕人完全不看重“房車錢”之類的條件，而是更加看重那些無法用物質量化的精神層面的東西，更加注重雙方的內心契合度——基於相似的興趣和價值觀念，才能有愛情和婚姻可言。對不少年輕人而言，相親也不再是殘酷的“相互面試”，而是愉快的交友方式，哪怕最後沒談成戀愛，也能拓展朋友圈。可以說，相親已經成為不少年輕人心中廣義社交的一部分，而不是一個必須沿著某種固定套路而完成的任務。



通過“整頓”相親角，年輕人表達了自己對於婚姻的理解：不僅是完成長輩交付的任務，更重要的是，借助相親找到自己的靈魂伴侶，或者說是一個生活和精神上的“搭子”。這就回到了愛情的本質——絕不只是利益上的交換，而是心靈世界的共鳴與共同成長。或許，也衹有通過這種合理相親建構的親密關係，才更能經得起生活磨礪和時間考驗，這何嘗不是走向幸福之路的契機呢？

