芬蘭沙電池為逾萬家庭供暖

中評社北京5月19日電／據大公報報導，2022年7月，全球第一座商業應用的“沙電池”系統在芬蘭投入運營。該系統由芬蘭初創公司“極夜能源”和能源公用事業公司Vatajankoski共同建造，是一個可由太陽能和風能驅動的商用沙基高溫儲熱系統。



位於芬蘭西南部小鎮坎康佩的“沙電池”，實際上是一個直徑約4米、高7米的深灰色圓柱形鋼製儲存罐，內置100噸沙子以及自動化蓄熱系統，讓電能以熱量的形式儲存在沙子中。當太陽能和風能過剩時，“沙電池”就會利用這些能量加熱電阻，使沙子升溫至500℃。這會產生熱空氣，熱空氣通過熱交換器在沙子中循環。



據工作人員介紹，這個“沙電池”能夠為坎康佩地區的約1.3萬居民供暖，在夏日則為居民家中提供生活用熱水。北歐國家冬季日照時間長，太陽能嚴重不足，“沙電池”儲熱系統最多可釋放100千瓦的熱電，儲能容量為8兆瓦。專家稱，他們通常選擇在用電低谷、電費較低的時候“充電”，充分發揮其環保高效的特性。



沙子經久耐用，價格低廉，隨著時間的推移，熱量損失也很少，且使用壽命長，可以多次加熱和冷卻。與鋰電池相比，“沙電池”無需經過化學反應，不會老化，不易燃，適合大規模存儲。



（《衛報》／BBC）