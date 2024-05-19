美國磚塊儲熱吸引沙特投資

中評社北京5月19日電／據大公報報導，總部位於美國加州的朗度能源公司（Rondo Energy），以電熱方式加熱數千噸耐火磚塊，使其達到1500℃，在絕緣鋼製容器中可保留熱量數日，每天損耗不到1%。如需使用熱能時，以風扇吹過磚塊表面，升溫至1000℃以上的超高溫度，隨後以超熱空氣或蒸汽形式輸送至終端位置。存儲的熱量可按需啟動輸送或連續排出，而成本衹有氫氣和普通化學電池的一半。



去年8月，朗度能源獲得新一輪6000萬美元的融資，其投資者包括微軟公司的氣候創新基金、沙特阿美等巨頭。朗度能源行政總裁奧唐納表示，通過與這些行業領導者合作，有助加快向清潔能源轉型。據他介紹，“磚塊熱能電池”系統旨在廣泛適用於現有工業設施和新建工程，為實現碳減排和削減運營成本提供了快捷且經濟實惠的途徑。該公司的第一塊“電池”正為加州一家乙醇廠提供商業電力。



與化學電池相比，“磚塊熱能電池”具有明顯的優勢。磚塊不僅能夠儲存能量，還能夠高效釋放熱能；更不用說關鍵材料充足供應、系統不含易燃部件等諸多優點。



總部位於加州的安托拉能源公司也在使用碳來建造熱量儲存系統。公司創始人之一布裡格斯形容自家產品就是“實心磚塊”，使用碳磚塊作為電阻加熱器，無需使用單獨的加熱元件將電能轉化為熱能，因此磚塊將同時產生和儲存熱量，從而減少成本和複雜性。但該系統需要小心封閉，因為石墨和其他形式的碳有可能在高溫下分解。（CNN）