台大教授：民進黨發動“國會”激戰有三個目的

中評社台北5月19日電／“立法院”17日上演表決大戰，朝野“立委”發生激烈衝突，對此，台大政治系教授左正東分析認為，民進黨採激烈手段有三大目的，其中一個是要轉移陳水扁確定近日無法被特赦後，來自於扁迷的壓力。



根據《中時新聞網》報導，左正東18日在臉書發文表示，針對“國會”改革相關草案，“立院”司法法制委員會4月15日逐條審查，民進黨籍“立委”提了44次的“散會動議”；到了本月8日的黨團協商，民進黨一樣杯葛。然而，賴清德說過，要來“立院”進行“國情報告”，民進黨“立委”也說支持“國會”調查權，他們為什麼要採取強烈的肢體抗爭和焦土策略？



左正東直言，在他看來，民進黨的激烈動作有3大目的，首先是立威、不能讓在野黨掌握“國會”議程，以免新政府事事受制於人。再來是扁案，這兩天很多人本預期陳水扁會獲得特赦，但“法務部”前兩天已予以否定，壓力自然會轉移到曾任台南市長的賴清德上，而激化朝野對立，正可移轉來自扁迷的壓力。



最後是兩岸，左正東認為，520眾所矚目的就職演說，在美國和蔡英文的雙重壓力下，賴清德很可能一改過去的強硬，釋放溫和的訊號，避免兩岸直接對撞，而為了避免新政府一開始被看破手腳，於是把在野黨拿來祭旗。左正東也直呼，賴清德為了台海和平釋放溫和訊號，但卻是靠著在“立法院”內挑在野黨決鬥、在“立法院”外抹紅“國會”改革掩護，這樣要如何能團結人民？