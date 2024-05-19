張麗善號召宮廟捐款　親赴花蓮振興觀光

中評社台北5月19日電／雲林縣長張麗善有感於0403花蓮大地震造成花蓮觀光人數急速下降、餐廳歇業、小農產品無法銷售，號召雲林縣宮廟捐款協助振興花蓮產業，今（19日）率團一行30多人前往花蓮捐款2710萬元。



根據《中時新聞網》報導，雲林縣是農業縣收入不豐，幾個宮廟及團體響應張麗善的號召，願把來自十方的善款再捐給花蓮縣府，讓善款發揮更大效益，包括北港朝天宮1000萬元、北港武德宮1000萬元、四湖參天宮300萬元、三條崙海清宮300萬元、財團法人雲林同鄉文教基金會60萬元、“中華民國”雲林同鄉會50萬元。



雲林縣長張麗善、縣議會議長黃凱、縣議員廖偉晴、林岳璋、李明哲一同搭高鐵到台北，再轉搭台北到花蓮進行“0519善愛花蓮，雲林挺花蓮重建產業振興之行”。



縣長張麗善表示，花蓮縣遭逢4月3日地震重創，景觀、道路與建築受損，雲林縣政府對花蓮縣展現友好情誼，加碼觀光署的振興震後花蓮觀光方案”300元，凡設籍在雲林縣及旅外雲林鄉親遊花蓮且住宿者，加碼每人補助300元促進消費，時間自6月1日起至年底，名額為1萬名，用完為止。張麗善說，此外也將推出團體旅遊獎助方案及花蓮縣物產合作，雲林縣府的電商平台“雲林良品”推出“良品心蓮心”導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請全民一同支持花蓮縣在地農特產品。