明日小滿濕熱增　健脾養心好度夏

中評社香港5月19日電／5月20日將迎來小滿節氣，此後氣溫升高明顯、降水增多，容易產生濕熱之邪。中醫專家提示，小滿節氣養生要注意防熱防濕、護脾養心，從而安然度夏。



中國中醫科學院西苑醫院治未病中心趙玉清博士介紹，小滿之後，由於天氣逐漸悶熱潮濕，人容易出現頭昏沉如裹、胸悶、嗜睡、身體困重、肢體倦怠以及皮膚濕疹、瘙癢等表現。同時，濕邪最易損傷脾胃，進而導致脘腹痞悶、納差、口苦口黏、多汗但汗出熱不解等不適。



新華社報導，趙玉清說，這一時期宜選擇具有健脾利濕、清熱祛濕、養陰作用的食物，如苦菜、赤小豆、薏苡仁、綠豆、冬瓜等；同時，為防止發生濕疹等皮膚疾病，應適當節制肥甘厚味、生濕助濕、辛辣助熱食物的攝入，如生蒜、辣椒、海魚、羊肉等。



“小滿節氣養生還要做到起居追太陽、著裝不沾濕、運動不大汗。”中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任張晉說，這一時期氣溫日差仍較大，早晚仍會較涼，加之空調的使用逐漸頻繁，切忌貪涼臥睡，同時宜早起晚睡（23時前），以保持精力充沛；衣著可選擇透氣性好、棉質、能吸汗的淺色衣服，防止吸熱過多的同時又可避免濕邪鬱遏；還可適當運動，但需避免劇烈運動、大汗淋漓。



“夏應心而養長，養心也是小滿節氣養生的重要方面。”張晉說，夏季心陽旺且氣溫高，容易出汗、煩躁、焦慮，而汗為“心之液”，汗出過多，損傷心之陰陽，使人更加疲憊。



張晉提醒，小滿之際需做好自我調節，保持心情愉悅，切忌亂發脾氣，繪畫、書法、下棋、釣魚、太極拳等活動可使心氣平順；平時

亦可食用蓮子、百合等清心養心、寧心安神藥膳。