世界女排聯賽巴西站　中國隊逆轉塞爾維亞隊

中評社香港5月19日電／在18日進行的世界女排聯賽巴西站比賽中，中國女排在先失一局的情況下連扳三局，以3:1戰勝塞爾維亞隊。



當日比賽正值周末，當地華僑華人和中資企業員工趕來為中國隊加油。中國隊本場派出刁琳宇、李盈瑩、王媛媛、龔翔宇、王雲蕗、袁心玥，自由人王夢潔的首發陣容。



新華社報導，開場後塞爾維亞隊連得四分，中國隊主教練蔡斌果斷叫了暫停。中國隊穩住陣腳後與對方展開對攻，到19分時一度追平比分，但還是以21:25失利；第二局中國隊主動出擊，開場打出8:3的小高潮，迫使對方叫了暫停，隨後一直保持領先優勢，以25:15將總分追平；第三局中國隊繼續保持高昂的鬥志，以25:18再下一局；第四局中國隊乘勝追擊，對方失誤也有所增加，中國隊以25:18贏得比賽。



本場比賽李盈瑩、王媛媛均得到19分，龔翔宇貢獻18分。王雲蕗此役獲得首發機會，得到9分，賽後她說：“我在進攻和攔網方面都有差距，與其他隊員相比還有很大的上升空間，特別是作為主攻手，應該在進攻方面更加有所作為。”



中國隊逆轉獲勝，王雲蕗表示這是全隊充分準備的結果，“這場比賽對我們來說至關重要，全隊做了十足的動員，準備得很充分。比賽不可能一帆風順，因此第一局輸了後我們還是很耐心，把後面的比賽按照之前的準備打好。今天這場球是全隊上下一起努力的結果。”



戰勝塞爾維亞隊後，中國隊完成了巴西站的全部四場比賽，取得3勝1負的戰績，目前世界排名第六。



對於巴西站的整體表現，王雲蕗表示“不是很滿意”，她說：“我們有很多本應做好的沒有做好，在後面兩站我們要吸取這站中的教訓，做到更好，要去爭取每一場比賽的勝利。我想我們首先要對自己、對隊友、對團隊充滿信心，之後再努力做好每一個動作、處理好每一個球。”



中國隊接下來將參加中國澳門站和中國香港站的比賽。今年的世界女排聯賽與巴黎奧運會的參賽資格相關，中國女排只要能夠保持住較高的世界排名，就能搭上前往巴黎的末班車。