朱立倫：520後若無改變　會強力讓改變發生

中評社台北5月19日電／賴清德、蕭美琴將於明日正式上任，國民黨主席朱立倫今表達祝福，但也強調對於反改革、反進步的惡鬥，國民黨不會再溫良恭儉讓，將憑藉新民意，回應全民對於台灣大步向前的期待，“Do our best, history will do the rest.”為所當為。國民黨高層透露，以目前朝野激烈的攻防情勢，朱立倫不出席520就職典禮的機會非常高，就看最後這段時間，賴清德對於朝野有無更進一步表示。



根據《中時新聞網》報導，朱立倫表示，做為最大在野黨的主席，對身負重任的賴清德、蕭美琴皆表達祝福，但可惜的是，在這段時間看不到朝野和解的契機，反而看到執政黨的文攻武鬥，背棄了朝野對於“國會”改革長期期盼的道路，這樣的民進黨還保有初衷嗎？



朱立倫指出，“中華民國”將有新的行政團隊，國民黨一定會扮演好強力監督的角色，“立法委員”會結合有志一同的朋友推動為台灣有利的法案。例如，面對穩定供電及有效減碳的挑戰，國民黨主張核電仍是必要能源，新政府若願意虛心檢討過去錯誤的能源政策，他們會全力協助相關修法工作。



朱立倫強調，國民黨有“三要”與“三不要”期待，三要的第一點是要將“國家”的利益置於政黨利益之上，提升台灣的民主法治；二是要傾聽民意，以誠心化解朝野歧見；三是要以民為念，真心謀求兩岸和平。



而三個不要則是不要因為理念不同就把人民當敵人；不要製造族群的對立或綠色恐怖；不要將意識形態凌駕在科學專業之上。最後朱立倫喊話，“希望520之後，一切有所改變，如果沒有改變，我們也會強力讓改變發生。”



黨政人士分析，朱立倫文章中致敬前美國總統杜魯門總統名言“Do your best, history will do the rest.”，即彰顯在險峻的情勢，國民黨將扮演穩定的角色，解決台灣面對的重大民生、能源經濟、貧富差距等問題，就算受到特定媒體及社群側翼帶風向，仍期待民意給予在野力量公允的評價。該人士強調，杜魯門的哲學是“推卸責任止於此”和“怕熱就別進廚房”，朱立倫的發言，代表國民黨面對接下來的“立院”攻防，將寸步不讓、全力迎戰，並成為負責任的在野黨，毫不畏懼。