朱立倫：520後若無改變　會強力讓改變發生

中評社台北5月19日電/賴清德、蕭美琴將於明日正式上任,國民黨主席朱立倫今表達祝福,但也強調對於反改革、反進步的惡鬥,國民黨不會再溫良恭儉讓,將憑藉新民意,回應全民對於台灣大步向前的期待,“Do our best, history will do the rest.”為所當為。國民黨高層透露,以目前朝野激烈的攻防情勢,朱立倫不出席520就職典禮的機會非常高,就看最後這段時間,賴清德對於朝野有無更進一步表示。



根據《中時新聞網》報導,朱立倫表示,做為最大在野黨的主席,對身負重任的賴清德、蕭美琴皆表達祝福,但可惜的是,在這段時間看不到朝野和解的契機,反而看到執政黨的文攻武鬥,背棄了朝野對於“國會”改革長期期盼的道路,這樣的民進黨還保有初衷嗎?



朱立倫指出,“中華民國”將有新的行政團隊,國民黨一定會扮演好強力監督的角色,“立法委員”會結合有志一同的朋友推動為台灣有利的法案。例如,面對穩定供電及有效減碳的挑戰,國民黨主張核電仍是必要能源,新政府若願意虛心檢討過去錯誤的能源政策,他們會全力協助相關修法工作。



朱立倫強調,國民黨有“三要”與“三不要”期待,三要的第一點是要將“國家”的利益置於政黨利益之上,提升台灣的民主法治;二是要傾聽民意,以誠心化解朝野歧見;三是要以民為念,真心謀求兩岸和平。



而三個不要則是不要因為理念不同就把人民當敵人;不要製造族群的對立或綠色恐怖;不要將意識形態凌駕在科學專業之上。最後朱立倫喊話,“希望520之後,一切有所改變,如果沒有改變,我們也會強力讓改變發生。”



黨政人士分析,朱立倫文章中致敬前美國總統杜魯門總統名言“Do your best, history will do the rest.”,即彰顯在險峻的情勢,國民黨將扮演穩定的角色,解決台灣面對的重大民生、能源經濟、貧富差距等問題,就算受到特定媒體及社群側翼帶風向,仍期待民意給予在野力量公允的評價。該人士強調,杜魯門的哲學是“推卸責任止於此”和“怕熱就別進廚房”,朱立倫的發言,代表國民黨面對接下來的“立院”攻防,將寸步不讓、全力迎戰,並成為負責任的在野黨,毫不畏懼。