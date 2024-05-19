塔吉克斯坦總統拉赫蒙會見王毅

（圖源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京5月19日電／據新華社報導，塔吉克斯坦總統拉赫蒙18日在杜尚別會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達習近平主席對拉赫蒙的親切問候和良好祝願。王毅說，去年5月，總統先生赴華出席中國－中亞峰會並對中國進行國事訪問，兩國元首共同宣布構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體，為雙邊關係發展明確了奮鬥目標，向兩國人民和世界發出了積極信號。中方將繼續堅定支持塔方走符合本國國情發展道路，堅決反對外部勢力干涉塔內政。無論國際風雲如何變幻，中國將永遠是塔吉克斯坦值得信賴的朋友和夥伴。



拉赫蒙請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候。拉赫蒙說，推進對華關係是塔吉克斯坦外交政策的優先方向。塔方堅持一個中國原則堅定不移，認為台灣是中國不可分割的一部分。希望同中方密切高層交往，加強經貿、能源、礦產、交通、農業、綠色工業、人工智能等領域合作，共同打擊“三股勢力”，不斷拓展和強化塔中全面戰略夥伴關係。塔方願同中方在多邊平台密切協調、相互支持。



王毅表示，中方積極支持總統先生提出的能源、交通、農業、工業化四大發展戰略，重視塔方合作需求，致力於拓展新興產業合作，幫助塔方提升經濟發展水平。願同塔方深化安全合作，堅決打擊一切形式的恐怖主義。



訪問期間，王毅還將同塔吉克斯坦外長穆赫里丁舉行會談。



（來源：新華網）