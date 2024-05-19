中歐汽車產業鏈在匈牙利合作共贏

中評社香港5月19日電／隨著越來越多中國新能源車企在歐洲拓展市場，來自中國和歐洲的汽車產業鏈上游企業也攜手佈局，東歐國家匈牙利就是熱門投資目的地之一。中國和歐洲企業不僅在這裡實現合作共贏，還促進了當地產業發展。



“我們在匈牙利建廠，是想立足於此，與我們設在德國的辦事處聯動，來服務整個歐洲市場的汽車生產商客戶。”浙江華朔科技股份有限公司匈牙利分公司工程總監張太鑫對新華社記者說。



華朔科技是一家研發生產新能源汽車零部件的企業，目前在匈牙利和墨西哥都建設了工廠。其位於匈牙利德布勒森市的工廠去年投入量產，主要生產純電汽車的電機內外殼和變速箱。記者看到，佔地約1萬平方米的廠房內，本地技術工人操作多台精密機床設備同時運轉。



張太鑫說，匈牙利為吸引中國投資創造了有利條件，而中國汽車產業鏈企業在匈投資設廠也進一步完善了當地供應鏈，促進當地新能源汽車產業發展。



南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2020年投資1.2億歐元在匈牙利米什科爾茨市建廠。佔地3萬多平方米的工廠內建有5條全製程生產線，去年四季度實現量產，生產高低壓電機內外殼、電機端蓋、逆變器蓋板和殼體等。泉峰汽車歐洲副總經理史嘉琦說，歐洲新能源汽車市場發展迅速，企業在匈牙利設廠縮短了交貨周期，極大提高了對歐洲客戶的供應能力。



汽車零部件複雜精密、需求量大，離不開高精尖的機床設備。為更好滿足中國合作伙伴的需求，深耕中國市場多年的歐洲企業也與中國汽車零部件生產商合作佈局匈牙利。