王毅同坦桑尼亞外長馬坎巴舉行會談

（圖源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京5月19日電／據外交部網站報導，2024年5月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同坦桑尼亞外長馬坎巴舉行會談。



王毅表示，歡迎外長先生在兩國建交60周年之際訪華。中坦友誼由兩國老一輩領導人親手培育締造。“路遙知馬力，日久見人心”，中坦友好已奠定堅實基礎。上個月，習近平主席同哈桑總統就中坦建交60周年互致賀電，高度評價兩國關係的發展歷程和輝煌成就。“欲窮千里目，更上一層樓”，兩國領導人已共同為中坦關係下一步發展描繪了新的藍圖，指明了努力方向。60年來，中坦關係始終走在中非關係前列，為發展中國家團結互助、聯合自強樹立了樣板。中方願以兩國元首重要共識為引領，深化政治互信，加強戰略對接，拓展務實合作，為中坦全面戰略合作夥伴關係不斷注入新的時代內涵。



王毅說，中方讚賞坦方長期以來在涉華核心利益問題上給予的寶貴支持，也願繼續堅定支持坦方維護主權、安全、發展利益，支持坦自主探索符合本國國情的發展道路，支持坦方反對外部勢力干涉。中方願同坦方繼續密切高層交往，不斷增進相互瞭解和治國理政經驗交流，共同擴大“中非達累斯薩拉姆共識”的世界影響，為促進南南合作，維護“全球南方”共同利益作出更大貢獻。雙方要擴大在貿易、基建等重點領域合作，挖掘加工製造、數字經濟、藍色經濟、新能源等領域合作潛能。以“中坦旅遊文化年”為契機，進一步深化雙方在人文領域交流合作，讓兩國人民越走越親。



王毅表示，中國始終把發展同非洲國家團結合作作為對外政策的重要基石。中非合作論壇是加強中非雙方團結合作最重要的平台和機制。論壇成立24年來，中非貿易額增長20多倍，中國對非投資增長超過100倍。中非合作成果有目共睹，受到非洲人民和國際社會高度評價。中非合作論壇成為中非合作的“金字招牌”和引領國際對非合作的一面旗幟。新一屆中非合作論壇峰會將於今秋在北京舉行，中方誠邀坦桑尼亞與非洲國家一道共襄盛舉，為推動構建更加緊密的中非命運共同體作出更大貢獻。



馬坎巴表示，坦中傳統友誼深厚，建交60年來，兩國始終相互信任、相互支持。堅定奉行一個中國政策是坦對華關係的基石，坦方將繼續在涉及中國核心利益和重大關切問題上堅定不移支持中方。坦方高度讚賞並堅定支持習近平主席提出的構建人類命運共同體理念、“一帶一路”倡議和三大全球倡議。近日在坦桑尼亞召開的中非智庫論壇上，50多個非洲國家學者和中國同行一同提出“達累斯薩拉姆共識”，坦方希望國際社會能傾聽非洲的聲音，支持非洲的發展，中國是非洲永遠值得信賴的朋友，願同中方一道推動建立更加公平合理的世界經濟秩序。期待同中方加強治國理政經驗交流，深化各領域互利合作，在國際和地區問題上密切協作。坦方將積極參與今年中非合作論壇峰會，相信峰會將取得更大成功。



雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。



（來源：中華人民共和國外交部網站）