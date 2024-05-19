以色列有民眾示威促加沙停火　令被扣押者獲釋

中評社香港5月19日電／大批民眾及被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯扣押人員的家屬，在以色列特拉維夫示威，要求立即在加沙地帶停火，令被扣留人員盡快獲釋。



香港電台報導，家屬及其他示威者手持被扣押人員的相片及標語，不滿以色列政府繼續在加沙的軍事行動，要求立即與哈馬斯達成協議。部分示威者與以色列警方爆發衝突，警方使用水砲驅散示威者。