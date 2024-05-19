【
大
中
小
】 【
打 印
】
以色列有民眾示威促加沙停火 令被扣押者獲釋
http://www.CRNTT.com
2024-05-19 12:20:59
中評社香港5月19日電／大批民眾及被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯扣押人員的家屬，在以色列特拉維夫示威，要求立即在加沙地帶停火，令被扣留人員盡快獲釋。
香港電台報導，家屬及其他示威者手持被扣押人員的相片及標語，不滿以色列政府繼續在加沙的軍事行動，要求立即與哈馬斯達成協議。部分示威者與以色列警方爆發衝突，警方使用水砲驅散示威者。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
聯合國難民機構：80萬人被迫逃離拉法
(2024-05-19 11:55:34)
以軍說在拉法東部打死130多名巴武裝人員
(2024-05-19 10:09:12)
西班牙：向以運送武器輪船不得停靠
(2024-05-18 11:32:47)
美國眾議院要求拜登向以色列供武
(2024-05-18 11:30:50)
觀天下｜南非控以色列“種族滅絕”升級
(2024-05-18 10:22:11)
以色列內訌 防長質疑總理加沙戰後計劃
(2024-05-17 17:10:39)
以軍轟炸加沙地帶北部 至少39人死亡
(2024-05-17 12:55:28)
胡塞武裝稱將襲擊所有前往以色列的船只
(2024-05-17 09:29:22)
以防長公開質疑內塔尼亞胡加沙戰後計劃
(2024-05-16 11:19:01)
真主黨向以色列陣地發射數十枚火箭彈
(2024-05-16 11:13:44)