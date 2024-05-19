貴州推動“紀審”聯動走深走實

貴州荔波（圖源：新華社） 中評社北京5月19日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，貴州省劍河縣紀委監委在柳川鎮召開全鎮幹部職工警示教育大會，通報該鎮原社會事務辦工作人員郭某挪用新農合基金的違法問題，為黨員幹部敲警鐘、亮紅燈。



“蠅貪”的揪出得益於一次“紀審”聯動監督。此前，劍河縣審計局在開展惠農資金專項審計時，發現“關於柳川鎮社會事務辦工作人員郭某挪用新農合基金”的問題線索。依托紀檢監察監督與審計監督溝通協作聯動機制，線索被第一時間移交給該縣紀委監委。經分析研判、深挖細查，柳川鎮工作人員郭某、岑鬆鎮工作人員楊某利用職務便利，挪用新農合基金的違法事實被查實，郭某、楊某2人均受到政務撤職處分。



與審計部門貫通聯動，健全完善協同監督機制，是貴州省紀檢監察機關貫徹落實二十屆中央紀委三次全會關於“完善以黨內監督為主導、各類監督貫通協調機制”相關要求的有力舉措。今年以來，貴州省紀委監委探索建立聯席會議制度，建立健全信息溝通會商、線索移送及辦理反饋、聯合監督檢查等協同聯動機制。今年第一季度，全省各級紀檢監察機關受理審計移交問題線索163件，立案85件。



從制度規範入手，貴州省紀委監委在前期制定紀檢監察監督、巡視巡察監督與審計監督貫通協同實施辦法的基礎上，推動省審計廳修訂完善審計機關審計發現問題線索移送管理辦法，進一步規範審計機關線索移送、管理工作。



各地在審計線索移送、“紀審”聯動監督、用好審計監督成果等方面深化協作配合，進一步形成常態長效的監督合力。以黔西南布依族苗族自治州為例，該州通過制定《黔西南州紀委州監委和州審計局、州財政局、州統計局協同監督工作機制》，對事前會商、日常協作、線索移交、問題整改等事項進行明確，並督促相關單位、地方結合實際認真貫徹執行，著力消除貫通協調的盲區、堵點。



緊盯審計監督發現重大資金問題背後的人、事、責，深挖腐敗問題線索，貴州省各級紀檢監察機關在對重點領域、重大工程的監督執紀和違紀違法案件查辦過程中，協調審計、財政、統計等專業力量深度參與，實現優勢互補，不斷提高對腐敗問題的發現和查處能力。

