江西上饒做實查辦案件“後半篇文章”

習近平在江西景德鎮市、上饒市考察調研（圖源：新華社） 中評社北京5月19日電／據中央紀委國家監委網站報導，“現在執法檢查全程都有執法記錄，事後也有回訪，市文化市場綜合執法支隊還主動幫我們解決了不少難題。”日前，面對前來回訪的紀檢監察幹部，江西省上饒市信州區某網吧業主說。工作作風的轉變，源於當地紀檢監察機關做實查辦案件“後半篇文章”，推動相關職能部門提升服務質效，持續優化營商環境。



此前，上饒市紀委監委查處了該市文化市場綜合執法支隊原支隊長周江嚴重違紀違法問題，周江被開除黨籍、開除公職。“周江在履職過程中吃拿卡要，雁過拔毛，刁難群眾，在日常監管、案件處理、承攬工程等方面為他人謀取利益，非法收受財物。”上饒市紀委監委有關負責同志介紹，為充分做實查辦案件“後半篇文章”，該市紀委監委推動召開全市文廣新旅系統警示教育大會，督促深刻汲取案件教訓，剖析問題根源。



結合案件暴露出來的問題及行業特點，上饒市紀委監委推動市文廣新旅局部署開展違規辦人情案、關係案，濫用自由裁量權，吃拿卡要等破壞營商環境問題專項整治，出台《文化市場綜合執法工作流程》、重大案件集體研究討論制度、涉案財物管理制度等。



上饒市紀檢監察機關把監督推動營商環境優化升級工作作為重要政治任務，聚焦營商環境建設中存在的難點堵點問題，該市紀委監委強化與市發改委、市政務服務管理局、市工商聯等部門聯動，健全完善線索移送、通報會商、快查快結等制度機制，不斷拓展問題線索反映渠道；聚焦不擔當不作為、涉企服務亂作為和侵害國家、企業利益等3個方面問題，部署開展公職人員不作為亂作為專項治理，同時還聯合媒體開設“營商環境監督哨”曝光欄目，聚焦營商環境領域突出問題加大曝光力度，目前已製作並播出17期。



“優化營商環境既要加大懲治力度，又要完善政策、健全制度，不斷提升治理實效。”上饒市紀委監委有關負責同志介紹，該市紀委監委堅持一體推進“三不腐”，注重研判案件暴露出的苗頭性、傾向性問題，以及行業、系統風險隱患，結合單位政治生態等情況，通過制發紀檢監察建議、政治談話、召開警示教育大會等方式，推動重點領域、重點行業標本兼治。針對發現的住建領域幹部收受管理服務對象禮品問題，督促市住建系統開展“由風及腐、風腐一體”專項治理，切實形成靠制度管權、管人、管事的長效機制。



（來源：中央紀委國家監委網站）