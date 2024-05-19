日本啟動第6輪核污染水排海計劃

資料圖：福島第一核電站核污染水存儲現場（圖源：台海網） 中評社北京5月19日電／據台海網報導，17日，日本東京電力公司再次啟動福島第一核電站核污染水排海計劃。這是自去年8月以來，日本東電公司進行的第6輪核污染水排海作業。按照計劃，此輪排海將到6月4日結束，將排放大約7800噸核污染水。



日本原子力市民委員會成員指出，日本政府和東京電力公司在未能確保安全可靠的情況下，不斷向海洋傾倒核污染水的行徑，是一種極不負責任的行為，令人憤慨。



該委員會主要成員菅波完在2011年福島第一核電站事故發生後，常年與日本相關專家學者一起分析研究核事故造成的危害。他說，堅決反對日本政府和東電公司將核污染水排入海洋的做法。



認為用大量海水稀釋核污染水後，就可以長期、不斷地排放入海，這是非常自私的做法。日本應該負起責任，管理好核污染水。但迄今為止，日本政府和東電公司沒有切實應對這一問題。



菅波完說，東電公司自去年8月開始，已經多次向海洋排放核污染水。日本政府和東電公司把含有氚和其他多種放射性物質的核污染水稱為“處理水”，並一再通過各種方式宣傳所謂排海計劃的安全性，試圖讓民眾安心。但事實上，這些宣傳完全是一種誤導。



氚本身就是放射性物質，沒有被過濾掉也是事實。就算使用大量海水進行稀釋後也還是核污染水，這是不可否認的。日本政府把核污染水稱為“處理水”，只是換了一種說法而已，但本質上，就是核污染水。



菅波完表示，日本不斷向海洋傾倒核污染水的行為不僅加劇了日本國內民眾的擔心，也一再推高周邊國家的海洋生態風險。鑒於排海計劃將長期存在，這種風險也將對生態環境造成深遠的影響。



我認為日本政府和東電公司決不能無視這種擔心，也決不能輕視所謂稀釋後的核污染水排海之後可能對生態環境造成的風險。從長遠來看，排海可能要持續三十年甚至更長時間，我很擔心，這將對生態環境造成深遠的負面影響，這將是非常危險的。



（來源：總台環球資訊廣播）