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日本福島縣附近海域發生4.5級地震
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2024-05-19 12:55:12
日本福島（圖源：新華社）
中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，據日本氣象廳消息，當地時間19日0時46分左右，日本福島縣附近海域發生4.5級地震，最大震感為震度3，震源深度40公里。
（來源：央視新聞）
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