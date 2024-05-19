塞爾維亞諾維薩德大學孔子學院師生展示書法作品。 趙路航攝 中評社北京5月19日電／據人民日報報導，習近平主席對塞爾維亞進行國事訪問期間，兩國領導人一致同意，擴大各領域人員往來，全面深化文化、教育、體育、旅遊、地方合作。在中方宣布的支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項務實舉措中，有3項涉及人文交流：中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；將在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年赴華學習；歡迎塞方增開貝爾格萊德至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格萊德至廣州直航航線。



人文交流將中塞人民的心拉得更近。中國和塞爾維亞相距遙遠，但兩國人民始終心手相連。在構建新時代中塞命運共同體新征程上，雙方將始終做民心相通的好知音，打造立體多元的人文交流和地方合作格局，讓中塞友好薪火相傳。



“為推動塞中文化交流貢獻力量”



塞爾維亞貝爾格萊德中國文化中心的教室內，當地學員正在上中文課。在老師的帶領下，學員們齊聲朗讀。



尼古拉·武約舍維奇今年27歲，是當地一名工程師，雖然平時工作較忙，但他每周二和周四都會按時來上課。他告訴記者，學習中文源於自己對中醫的濃厚興趣，“中國歷史悠久，文化博大精深。學習中文不僅可以瞭解中醫知識，也能更深入瞭解中國的傳統哲學”。



貝爾格萊德中國文化中心是中國在西巴爾幹地區建立的首個中國文化中心。2016年6月17日，習近平主席同塞爾維亞時任總統尼科利奇共同出席中國文化中心奠基儀式，為奠基石培土。中心外的道路和廣場分別被命名為“孔子大街”和“中塞友誼廣場”。在今年習近平主席對塞爾維亞國事訪問成果文件清單中，《中華人民共和國文化和旅遊部與塞爾維亞共和國文化部關於貝爾格萊德中國文化中心揭牌的聯合公報》就是其中一項重要成果。



貝爾格萊德中國文化中心副主任王愛平說，中心開設了中文、傳統樂器、書法、太極等課程，並舉辦了一系列文化品牌活動，深受當地民眾歡迎。



“人文交流是塞中關係的重要組成部分。”塞爾維亞文化部部長塞拉科維奇表示，“未來我們將共同努力發揮好互設文化中心的作用，更好推動塞中文化交流，增進兩國人民的理解與友誼。”



今年是貝爾格萊德大學開展中文教學50周年。近年來，“漢語熱”在塞爾維亞持續升溫。多所大學開設中文系，貝爾格萊德大學、諾維薩德大學開設孔子學院，塞爾維亞全國100多所中小學啟動中文教學試點工作。塞爾維亞姑娘李一帆獲得2023年“漢語橋”世界大學生中文比賽冠軍。

