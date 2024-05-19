中歐汽車產業鏈在匈牙利合作共贏

（來源：新華社） 中評社北京5月19日電／據新華網報導，隨著越來越多中國新能源車企在歐洲拓展市場，來自中國和歐洲的汽車產業鏈上游企業也攜手布局，東歐國家匈牙利就是熱門投資目的地之一。中國和歐洲企業不僅在這裡實現合作共贏，還促進了當地產業發展。



“我們在匈牙利建廠，是想立足於此，與我們設在德國的辦事處聯動，來服務整個歐洲市場的汽車生產商客戶。”浙江華朔科技股份有限公司匈牙利分公司工程總監張太鑫對新華社記者說。



華朔科技是一家研發生產新能源汽車零部件的企業，目前在匈牙利和墨西哥都建設了工廠。其位於匈牙利德布勒森市的工廠去年投入量產，主要生產純電汽車的電機內外殼和變速箱。記者看到，占地約1萬平方米的廠房內，本地技術工人操作多台精密機床設備同時運轉。



張太鑫說，匈牙利為吸引中國投資創造了有利條件，而中國汽車產業鏈企業在匈投資設廠也進一步完善了當地供應鏈，促進當地新能源汽車產業發展。



南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2020年投資1.2億歐元在匈牙利米什科爾茨市建廠。占地3萬多平方米的工廠內建有5條全制程生產線，去年四季度實現量產，生產高低壓電機內外殼、電機端蓋、逆變器蓋板和殼體等。泉峰汽車歐洲副總經理史嘉琦說，歐洲新能源汽車市場發展迅速，企業在匈牙利設廠縮短了交貨周期，極大提高了對歐洲客戶的供應能力。



汽車零部件複雜精密、需求量大，離不開高精尖的機床設備。為更好滿足中國合作夥伴的需求，深耕中國市場多年的歐洲企業也與中國汽車零部件生產商合作布局匈牙利。



德國埃斯維機床有限公司主要供應多主軸機床及自動化生產線，客戶包括華朔科技、泉峰汽車這樣的特斯拉、比亞迪等頭部車企供應商。“根據中國客戶在歐洲經營的需求，埃斯維在匈牙利設立了備件倉庫，並在不斷提升服務。”埃斯維生產和技術董事總經理斯特凡·韋伯告訴記者。



“埃斯維全球約40%的收入來自中國，並有進一步增長的潛力。中國企業的項目取得成功，我們也將獲得成功。這是雙贏的局面，也是新一輪‘中國機遇’。”韋伯說。



德國埃馬克集團的客戶浙江雙環傳動機械股份有限公司去年底在匈牙利亞斯費尼紹魯市開建工廠，預計2025年實現標準化生產。該公司匈牙利項目總監王賓廉說：“在海外設廠需要設備和技術支持，埃馬克與我們合作布局，將縮短機床設備的供應時間，同時配合進行設備工藝適應性升級，幫我們更好實現產品成本和質量控制目標。”



“從最初在德國本土生產銷至中國，到在中國設廠供應中國和海外市場，再到如今跟隨中國著眼全球，埃馬克正積極協助更多中國汽車零部件生產企業進入國際市場，推動中國新能源汽車產業競爭力和國際化水平不斷提升，”埃馬克全球首席執行官馬庫斯·克萊門特說，“中國正成為全球汽車製造業的主要參與者，我們的業務也因此不斷擴大，這就是合作共贏”。