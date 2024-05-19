（來源：人民日報） 中評社北京5月19日電／據人民日報報導，堤壩邊，一件件木材碼放整齊；廠房裡，畫師忙著上漆，繪上龍頭龍身；大街上，不時有貨車停靠，搬運龍舟成品……端午將至，走進江西上饒萬年縣梓埠鎮，濃濃的龍舟文化撲面而來。



梓埠自古水運發達，舟楫往來，穿鎮而過的安樂河繁盛不衰。村民李光定（見上圖，徐聲高攝）從小鐘愛龍舟製造，16歲拜師學藝，而後便有了五十載守藝生涯。一墨彈一線，每刨皆匠心，從選木到下水，10多道工序李光定基本靠手工完成，造船絕非紙上談兵。



如今，作為市級非遺傳承人，他的心中多了一道“工序”——教徒。



選底筋也叫選龍骨，是他傳授的第一課。龍骨相當於貫穿龍舟的脊椎，是整條船的關鍵部位，一般用水分幹透且垂直的大杉木。龍骨強度彎度，直接決定龍舟結實程度及弧度，關係著後續工序。龍骨正、直，行船才能安全快速。



“從木頭一端望過去，必須是筆直且輕質的木材。基準線一旦拉歪，整只龍舟就等於報廢。”徒弟蔡北峰起初連工具都認不全，不是這個拿錯，就是那個弄壞，現在技藝、口碑與師父旗鼓相當。



選好材，方可出好彩。龍骨選材要嚴，培養人才也同樣嚴格。兒子李賢漲長期跟在身邊學藝，為了幫助他搞清每道工序，李光定專門製造了實驗舟，標記“①②③……”等符號。猶如教孩童拼積木，苦學基本功3年有餘。



儘管技藝在手，李光定師徒並不閉門自守。比如，第五道工序俗稱拗龍骨，是龍舟成型的關鍵。把五六條高矮不同的木凳擺好，龍骨落在凳上，按照中間低、兩端往上頂的方式撐出一個弧度。費力不說，用力不均還會導致較大誤差。



師徒幾經探討，嘗試吸收現代技法，購買激光弧線儀，並在車間裝了兩台起吊機。客戶發來弧度需求，起吊機同時發力，幾分鐘就可完成以往五六人半個多小時的工序，精準又省力。



從傳統中劃行而來，龍舟在當地有了新的生機——



一家四代造船的胡永明巧用電腦軟件，設計的產品數據更精、形象更真、速度更快。年輕人李義從城市返鄉融入傳承隊伍，結合力學美學等知識，造出美觀、輕便的快舟，耐用性不斷提高……



龍舟非一木，雕琢以全心。如今的梓埠鎮，龍舟文化產業園正在建設，以文促旅，以旅帶商；龍舟製造協會組建，傳承人、廠商之間交流技術、分享經驗。在這裡，龍舟傳統文化與現代製造商業相輔相成，水漲船高。