駐英使館闡述中方在台灣問題上的原則立場

中評社北京5月19日電／據中國駐英國使館網站：2024年5月17日，駐英國使館楊曉光公使主持中外媒體吹風會，闡述中方在台灣問題上的原則立場。



楊曉光介紹了台灣問題的歷史經緯。他指出，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。1949年以後，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。1971年的聯合國大會第2758號決議從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家，明確了中國在聯合國的席位衹有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在“兩個中國”“一中一台”。一個中國原則是中國同所有國家建立和發展關係的根本前提和政治基礎。從第一個同新中國建交的國家，到第183個建交國瑙魯，都從政治上承諾堅持一個中國原則。



楊曉光指出，一段時間來，美國等少數西方國家蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，炒作所謂“台灣地位未定論”，鼓吹支持台灣參加聯合國會議和活動，試圖歪曲、虛化、掏空一個中國原則，其實質是尋求將台灣作為遏制中國的工具，試圖打“台灣牌”搞“以台制華”。對此，中方堅決反對。美方的圖謀絕不可能得逞！



楊曉光指出，台灣問題一直是中英關係中的核心敏感問題。中英之所以在上世紀 50年代初開始探索建立外交關係，而直到1972年才確立大使級外交關係，其中最核心的問題就是台灣問題。英方在1972年中英關於互換大使的聯合公報中明確表示，“承認中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場，決定於1972年3月13日撤銷其在台灣的官方代表機構”，“承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”。衹有在英方作出這一明確承諾之後，中英正式外交關係才得以建立。英方對此不應忘記，而應該恪守承諾，嚴格按照一個中國原則妥處涉台問題。

