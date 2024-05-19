中國“太空養魚”順利　“魚航員”狀態良好

中評社香港5月19日電／中國科學院專家19日在北京介紹國內首次在軌水生生態研究項目進展情況。空間站小型受控生命生態實驗組件由神舟十八號航天員轉移至問天艙生命生態實驗櫃中開展實驗後，目前在軌運行穩定、4條斑馬魚狀態良好。



4月25日，神舟十八號載人飛船從酒泉衞星發射中心升空。隨3名航天員一起進入太空的還有4條斑馬魚和4克金魚藻，用於在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現我國在太空培養脊椎動物的突破。



新華社報導，據中國科學院上海技術物理研究所研究員鄭偉波介紹，目前，航天員成功開展了兩次水樣樣品採集和1次魚食盒更換操作，發現了斑馬魚在微重力環境下表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。後續科學家將利用返回的回收水樣、魚卵等樣品，結合相關視頻開展空間環境對脊椎動物生長髮育與行為的影響研究，同時為空間密閉生態系統物質循環研究提供支撐。



19日上午，由中國科學院學部局、教育部基礎教育司主辦，中國科學院空間應用工程與技術中心承辦的“天地共播一粒種——青少年與航天員一起養斑馬魚”科學教育活動暨2024年中國科學院空間應用工程與技術中心公眾科學日活動在北京啟動。活動旨在充分發揮空間站科技資源優勢、搭建科學探究實踐平台，組織青少年設計研製可供4條斑馬魚生活一個月的地面小型密閉水生生態系統，並進行科學觀察。



活動現場，科學家將斑馬魚樣品贈予同學們並回答問題。“斑馬魚作為‘模式生物’，與人類基因組相似度高達87%，可以作為許多人類疾病的研究模型。同時，與航天員一樣，斑馬魚成為‘魚航員’也需要通過生長階段、活性、健康等層層選拔。”中國科學院水生生物研究所研究員王高鴻說。