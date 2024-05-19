新西蘭人沉浸式體驗宋代點茶

中評社北京5月19日電／據新華社報導，在2024年“5·19中國旅遊日”到來之際，別開生面的“茶和天下·雅集”活動18日在新西蘭最大城市奧克蘭湖屋藝術中心舉行，當地中國茶藝愛好者得以沉浸式體驗中國宋代點茶。



當日午後，湖屋藝術中心內古箏弦音悠揚，茶香氤氳，從焚香、掛畫、插花、書法帷幔，到茶具、茶巾，茶室內的布置無一不具濃濃古風，整體營造一種穿越回中國古代的氛圍感，突出沉浸式特色，盡顯中國古韵。



活動中，嘉賓們身著漢服，觀看和體驗宋代“點茶五湯法”：從淨手開始，溫盞、擊拂、茶百戲、品茶等，來賓對這種觀摩和操作相結合的沉浸式體驗形式大呼過癮。數十名來賓排隊等候，依次體驗“點茶”。



現場演示的非遺宋代點茶傳承人黃巧玲對記者說，“新西蘭人對咖啡拉花比較熟悉，但卻不知中國千年前宋代茶道，那時在飲品上作畫就已有極高造詣。”



來參加活動的朱莉·史密斯在茶百戲環節勾勒了一幅新西蘭銀蕨葉新芽的圖案，在反復拍照後有點不舍地將茶飲盡。她表示，自己從未想到中國茶道如此精美深奧。杜安·威克曼－埃文斯告訴記者，中國茶不僅好喝，還能在茶湯上作畫，“這真令人難忘”。



據奧克蘭中國文化中心負責人王建文介紹，“茶和天下·雅集”系列活動是中國文化和旅遊部推出的品牌活動，旨在以茶為媒，讓世界瞭解中國優秀文化和旅遊資源。