第二屆善德茶文化傳承計劃啟動　20中小學參加

（左起）立法會議員梁子穎、議員林振昇、香港聯合國教科文組織協會會長張沁、中聯辦新界工作部副部長李功勛、香港善德基金會主席董吳玲玲、香港藝術發展局委員兼藝術教育組別主席陳雪儀、議員鄧飛、議員陸瀚民和一眾善德首長及嘉賓為2024年度“善德茶文化傳承計劃”揭開序幕。 主禮嘉賓和全場超過300位師生和家長大合照。 （左起）香港善德基金會主席董吳玲玲、中聯辦新界工作部副部長李功勛、國家級陶瓷藝術大師吳能與茶文化大使一同品茶，交流心得。 中聯辦新界工作部副部長李功勛、香港善德基金會主席董吳玲玲、國家級陶瓷藝術大師吳能頒發獎項予中國畫“我最喜愛畫作”。 中評社香港5月19日電／中國茶文化有數千年歷史，香港善德基金會去年首推“善德茶文化傳承計劃”，將茶學成功帶入校園，深受學校歡迎。進入第二年，善德決定擴大計劃涵蓋範圍，為中小學各增加10個名額，冀培養更多學生建立中華文化“謙、和、禮、敬”的高尚品格，傳承中華優秀傳統美德。香港善德基金會今日假亞洲博覽館的“第二屆香港國際文化創意博覽會”，舉辦“善德茶文化傳承計劃啟動禮暨第二屆全港中小學中國畫及書法比賽頒獎典禮”。



是次活動由香港善德基金會、南天畫會（香港）及訊通展覽公司聯合主辦，為2024年“善德茶文化傳承計劃”揭開序幕和頒發比賽獎項。典禮獲中聯辦新界工作部副部長李功勛、香港藝術發展局委員兼藝術教育組別主席陳雪儀、香港聯合國教科文組織協會會長張沁、善德基金會主席董吳玲玲及南天畫會主席陳少瓊等擔任主禮嘉賓。



善德基金會主席董吳玲玲致歡迎辭時表示，今年是中華人民共和國成立75周年及5月21日將迎來“國際茶日”，非常高興在這個時候可以在“香港國際文化藝術博覽會”上，共同向海外內的朋友展示優秀的中華文化軟實力，發揮香港作為中西文化交流中心的獨特角色及優勢。



她表示，《禮記 大學》中提出“修身、齊家、治國、平天下”的概念。當中“修身”即是磨練個人自身的品德修養；而“茶學、國畫、書法”是國學文化精髓，承載著中華民族數千年的歷史、哲學和生活智慧，是“修身”的文化底色。善德基金會致力宣揚中華傳統優秀文化，旨在讓下一代從啟蒙階段認識及接觸中華文化的博大精深，自小培養多元文化素養、正向品格及文化自信，從而建立國民身分認同及愛國情懷。



董吳玲玲稱，善德基金會籌辦的系列文化活動均深受學校、家長及同學的歡迎，連續三年舉辦“中華優秀文化校園計劃”，逾4000位同學受惠；而今年“第二屆繪畫及書法比賽”反應熱烈，共收到近800份參賽作品。她稱，去年首次推出“茶文化傳承校園計劃”，獲逾320位來自13間學校的同學參加；今年繼續推出2024年度“茶文化傳承校園計劃”，受惠學校擴展到20間中小學，計劃受惠學生達700位。展望未來，她表示善德將繼續



通過“茶、書、畫”系列活動，為中華文化傳承搭建一個重要平台，激發社會對中華文化的熱愛和關注，合力推動薪火相傳，讓中華國粹在新時代繼續綻放光彩。



香港藝術發展局藝術教育組主席陳雪儀博士在致辭時表示，要培育新生代的全人發展，要讓他們從小認識和學習中華文化，藉著參與不同的藝術活動，如國畫、書法、戲曲及舞蹈等，提升他們對中華文化的興趣及學習動力。她讚揚香港善德基金會在學界舉辧不同的活動，積極將中華文化帶入校園；而透過一系列茶文化校園推廣活動，鼓勵同學們從興趣出發，去學習中華文化、傳承中華傳統美德。



南天畫會主席陳少瓊致辭時表示，舉辦全港中小學中國畫及書法比賽，是讓學生藉著繪畫和書法陶冶性情和品德，同時以藝術角度去探討和多認識祖國，弘揚中國傳統文化，培養青少年的文化自信，她表示今屆作品整體品質優良，水準很高，通過比賽，學生可以在筆畫中培養愛國情懷。



此外，5月21日是聯合國“國際茶日”，為了隆重其事，善德基金會今年首次在亞洲博覽館舉行“國際茶日茶文化嘉年華”，邀請專業茶藝師於現場主持親子泡茶及奉茶體驗，曾參與茶文化課程的學生亦能學以致用，即場親自展示茶席及泡茶，以茶學促進社會及國際文化舞台的交流，逾70名學生端著茶盤，向家長奉茶，表達父母養育之恩，體悟行孝不能等，從由衷的恭敬態度，感受父母的慈愛。