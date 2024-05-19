伊同中國在文化遺產領域的合作正不斷深化

中評社北京5月19日電／據新華網報導，伊朗國家博物館館長傑布拉爾·諾坎德18日在首都德黑蘭表示，伊朗同中國在文化遺產領域的合作正不斷深化。



國際博物館日和國家文化遺產周紀念活動18日在位於德黑蘭的伊朗國家博物館舉行。傑布拉爾·諾坎德在活動上對新華社記者說，伊朗和中國都是世界上主要的文化遺產中心，一個位於西亞，一個位於東亞，歷史上通過古絲綢之路相互連接。2023年4月亞洲文化遺產保護聯盟在中國西安成立，伊朗和中國都是該聯盟的創始成員國。



傑布拉爾·諾坎德說，近年來，伊朗國家博物館與北京故宮博物院、中國國家博物館、中國國家文物局、上海博物館等開展了緊密和富有成果的交流與合作。他說，目前，伊朗國家博物館的216件文物正在中國巡展，通過這些文物，中國觀眾可以瞭解伊朗的悠久歷史文化。同時伊朗國家博物館也正在與北京故宮博物院合作，製作一份關於伊朗歷史和文化的中文目錄，其中包含了有關伊朗考古研究的準確信息以及來自世界各國的研究文章。



傑布拉爾·諾坎德表示歡迎中國遊客前來參觀伊朗國家博物館。他說，在過去一年裡，中國遊客是參觀伊朗國家博物館的外籍遊客中人數最多的。為此，他們製作了一本中文小册子介紹伊朗國家博物館，還培訓了一些中文講解員。



在活動儀式上，伊朗國家博物館還展出了數塊可追溯到阿契美尼德王朝時期的古代泥板。這些古代泥板於去年9月由美國歸還伊朗。