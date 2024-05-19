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沙特王儲兼首相會見沙利文
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2024-05-19 18:46:34
中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，當地時間19日，沙特王儲兼首相穆罕默德在沙特東部宰赫蘭市會見了美國總統國家安全事務助理沙利文。
會見期間，雙方回顧了兩國之間的戰略關係，並探討了加強各個領域合作的方法。此外，雙方還討論了加沙局勢以及巴勒斯坦問題。
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