美國紐約州一列火車撞上皮卡　致3人死亡

中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，據美國媒體報導，當地時間17日晚，一列美國國家鐵路客運公司的列車在紐約州布法羅郊區撞上一輛皮卡車，導致皮卡車上3人死亡，美鐵列車乘客均未受傷。



據當地警方消息，事發時間為17日19時56分左右。有目擊者稱，當時道路前後兩側都遭到車輛堵死，導致皮卡車無法駛離鐵軌。