穗交通新藍圖　廣深港將增五大通道

中評社北京5月19日電／據大公報報導，廣州市政府辦公廳17日印發《廣州市綜合立體交通網規劃（2023－2035年）》（下稱《規劃》），提出強化廣州與深港聯繫，布局“廣深港通道”。記者梳理發現，在現有廣深城際、廣深港高鐵的基礎上，廣深港可望新增軌道5大通道。港深西部鐵路可望延伸至南沙站，而穗莞深城際南延皇崗口岸工程正在加速建設，同時規劃廣深中軸城際連通皇崗口岸；還將新建廣深高鐵新通道，預留廣深港高速磁懸浮線路，超前謀劃廣州與其他超大城市間高速磁懸浮通道布局及實驗線建設。



《規劃》明確廣州構築高效的綜合立體交通網主骨架，強化廣州在粵港澳大灣區的核心引擎地位。其中，加強廣州與深港聯繫，重點布局“廣深港通道”，超前謀劃廣州與其他超大城市間高速磁懸浮通道布局及實驗線建設。在軌道方面，廣深港可望新增5大通道。



廣深港三大機場實現一線互通



最新納入《規劃》的港深西部鐵路延長線備受關注。《規劃》提出，積極爭取港深西部鐵路延伸至南沙站，建立南沙樞紐與香港的直接交通聯繫。目前南沙站定位為“全國型綜合交通樞紐”，規劃引入廣中珠澳高鐵、肇順南城際等；並謀劃研究京廣高鐵廣州南至南沙延伸線工程，新增引入京廣、貴廣、南廣等高鐵線，港深西部鐵路未來可望在南沙站與這些線路銜接貫通。港深西部鐵路已被納入《廣東省綜合交通運輸體系十四五發展規劃》。記者瞭解到，港深西部鐵路項目現時已完成首階段研究工作，並擬定項目的初步可行方案，配合公路網絡次階段研究預計今年中完成。



據規劃，港深西部鐵路由香港洪水橋至深圳前海，在前海站擬引入穗莞深城際等城際線。未來港深西部鐵路可通過穗莞深城際接駁深圳、廣州兩機場，並有望南下連通香港機場，實現廣深港三大機場一線互通。



佛穗莞城際延至皇崗 連通香港



而港深西部鐵路延伸至南沙站，將實現南沙樞紐片區與深圳前海、香港北部都會區、香港機場的直連直通；同時加強南沙科學城與香港北部都會區、深圳科技創新走廊的銜接，使南沙成為珠江東西兩岸交通走廊的策略性樞紐。



作為“廣深港通道”內中部走廊重要的城際線路，廣深中軸城際目前亦加速規劃建設。記者獲悉，佛穗莞城際將對接常龍城際（東莞常平至深圳龍華）而銜接深圳，打造廣深中軸城際，並有望延至皇崗口岸連通香港。該城際線將形成佛穗莞深中心城區以及“廣深港科技創新走廊”快速聯繫的城際軌道，特別是打造成為聯繫大灣區內地經濟最為發達的穗深佛莞4個萬億級城市的“黃金走廊”，進一步牽引大灣區一體化發展。



同樣直達皇崗口岸的城際線，還有穗莞深城際南延線，目前“前海站至皇崗口岸站”段正在加緊建設。作為灣區城際鐵路網廣深主軸重要組成部分，穗莞深城際南延線還規劃在福田站與廣深港高鐵交匯連通香港；而向北途經深圳機場站，並經新塘站與擬今年建成的新白廣城際貫通，屆時廣深機場之間軌道直通僅需40分鐘。



納入《規劃》的廣深高鐵新通道也連通廣深兩大機場。隨著東莞中心站今年明確選址南城蛤地片區，該高鐵線位也基本選定，東莞段可望最快今年率先啟動建設。未來廣深兩大機場最快只需20分鐘可互達；而該新線還規劃通過南延線與廣深港高鐵在深圳北站交匯，從而連通香港。



《規劃》亦明確“預留京港澳高速磁懸浮”，廣州經東莞、深圳至香港預留1條磁懸浮線路。據瞭解，目前廣東攜手中國工程院等單位開展“大灣區高速磁懸浮鐵路預可研”等重大課題研究，對廣深港先行路段開展工程預可行性研究。據初步研究，廣深港高速磁懸浮鐵路形成多個線站位研究方案，從廣州中心城區途經東莞或南沙，再經深圳的前海或福田，連接香港九龍。